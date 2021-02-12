Трамп перенес COVID-19 намного тяжелее, чем об этом сообщалось 4 12.02.2021, 9:15

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Дональд Трамп

Медики допускали подключение экс-президента США к ИВЛ.

Бывший президент США Дональд Трамп гораздо хуже переболел коронавирусом, чем об этом сообщал Белый дом.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника.

По их сведениям, состояние Трампа было хуже, «чем признавали публично».

Сообщается, что у него был «крайне низкий уровень кислорода в крови». Источники утверждают, что сатурация у Трампа была 80%, когда норма здорового человека составляет — 95−99%. В связи с этим специалисты опасались, что Трампа придется подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также у экс-президента были симптомы, связанные с вызываемой коронавирусом пневмонией, в том числе признаки «инфильтрации легких».

«Экс-президент опирался госпитализации из Белого дома в центр Уолтера Рида. Он уступил только тогда, когда помощники сказали ему: либо он согласится сам, либо дождется, что Секретная служба США доставит его туда, когда состояние здоровья ухудшится», — пишет издание со ссылкой на два источника.

Пока Трамп был госпитализирован, его окружение пыталось «приуменьшить серьезность ситуации», указывая, что президент идет на поправку.

«В 74 года и при избыточном весе он испытывал риск тяжелого течения болезни, и ему назначили агрессивный курс лечения», — говорится в сообщении.

Как пишет NYT, медки применили для лечения Трампа препарат Regeneron, который на тот момент еще не был одобрен, из-за опасений по поводу состояния тогдашнего главы Белого дома.

2 октября 2020 года Дональд Трамп объявил, что у них с женой Меланией обнаружили коронавирус. На следующий день президента США госпитализировали из-за болезни.

5 октября Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

7 октября врач Дональда Трампа Шон Конли заявил, что у него выработались антитела к коронавирусу и более суток нет симптомов.

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