Популярный сухофрукт оказался лекарством от многих болезней 12.02.2021, 9:58

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Для большего эффекта лучше есть его по утрам.

Укрепить здоровье и улучшить общее состояние организма можно всего лишь с помощью добавления в меню правильных продуктов питания, пишет lenta.ua.

«Сам фрукт растет на деревьях в Западной Азии, Северной Африке, и в самых сухих районах Индии», — рассказали диетологи.

При этом, он доступен и полезен каждому. Специалисты определили, что для того, чтобы улучшить самочувствие и укрепить иммунитет, нужно каждое утро есть финики.

В них много калия, клетчатки и других полезных микроэлементов, улучшающих пищеварение и оберегающих от инсульта.

Финики также помогают бороться с анемией, так как в них очень много железа.

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