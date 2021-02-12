Политолог: Новый всплеск протестов в Беларуси может произойти очень быстро и неожиданно 12.02.2021, 10:21

1,848

фото: Наша Нива

Для этого есть все основания.

Директор института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич в интервью «Ежедневнику» заявил, что протестный потенциал в Беларуси остается высоким, и очередной подъем может произойти в любое время.

– Ни одна проблема, которая вызвала протесты в августе, не была решена, ни в политическом, ни в экономическом плане. Поэтому протестный потенциал остается очень высоким, несмотря на то, что людей действительно стало выходить меньше. Очередной всплеск протестной активности может произойти достаточно быстро.

Часть людей понимает, что надо перестраиваться на более длительную борьбу, у других накопились злоба и раздражение в отношении режима, и они могут выйти только для того, чтобы просто продемонстрировать свое несогласие. Это такой протест в чистом виде. Поэтому сложно прогнозировать, какие у всего этого могут быть последствия. Ведь есть и много других вещей. Сохраняются экономические и социальные факторы. И в этих вопросах ситуация только ухудшается.

Здесь нелишне будет вспомнить, что в истории Беларуси это не первая такая мобилизация. Во второй половине 90-х активность держалась несколько лет. Понятно, что она менялась, становилась то больше, то меньше в зависимости от дат и событий. Но все же, когда люди протестуют, это связано с целой гаммой чувств. И далеко не всегда это рациональная связь: протест людей не всегда обязательно связан с верой, что завтра что-то изменится. Иногда люди просто хотят продемонстрировать, что они с чем-то не согласны.

– Оппозиционные лидеры анонсировали возобновление протестов весной. Стоит ли ожидать очередного подъема в протестном движении в это время?

– Я могу здесь ориентироваться на всю историю протестной активности Беларуси. Весна – это всегда был самый протестный период. Все самые крупные акции в нашей истории, конечно, кроме августа 2020 года, всегда приходились на весну, особенно на март и апрель.

Для этого есть много, как психологических, так и экономических причин, и даже организационных. Люди весной гораздо более мобильны, чем, например, зимой.

Есть все основания предполагать, что политическая активность весной вырастет. Об этом можно судить даже по озвученным планам политических сил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».