Эксперты: Весь новый коронавирус в мире поместится в банке газировки 12.02.2021, 10:23

Речь идет обо всех частицах SARS-CoV-2 , которые в настоящее время циркулируют на планете.

Эксперт по математике из Университета Бата («University of Bath») Кит Йейтс выяснил, что в мире одновременно существует около двух квинтиллионов – или двух миллиардов миллиардов – вирусных частиц SARS-CoV-2. При этом, размер каждой из них столь ничтожен, что все они с легкостью поместились бы банку объемом 0,33 литра, пишет «Вокруг Света. Украина».

«Удивительно думать, что все проблемы, сбои, трудности и человеческие жертвы, которые произошли за последний год, могут составить всего несколько глотков», – сообщил Йейтс.

Подробно описывая этапы своего исследования, Йейтс сказал, что использовал при расчетах них диаметр SARS-CoV-2, который составляет в среднем около 100 нанометров, или 100 миллиардных долей метра. После чего ученый вычислил сферический объем одной частицы вируса.

Даже с учетом выступающих белков-шипов и того факта, что сферические частицы будут оставлять «зазоры», если их сложить вместе, «их общее количество все равно меньше, чем в одной 330-миллилитровой банке колы».

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