закрыть
12 февраля 2021, пятница, 10:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперты: Весь новый коронавирус в мире поместится в банке газировки

  • 12.02.2021, 10:23
Эксперты: Весь новый коронавирус в мире поместится в банке газировки

Речь идет обо всех частицах SARS-CoV-2 , которые в настоящее время циркулируют на планете.

Эксперт по математике из Университета Бата («University of Bath») Кит Йейтс выяснил, что в мире одновременно существует около двух квинтиллионов – или двух миллиардов миллиардов – вирусных частиц SARS-CoV-2. При этом, размер каждой из них столь ничтожен, что все они с легкостью поместились бы банку объемом 0,33 литра, пишет «Вокруг Света. Украина».

«Удивительно думать, что все проблемы, сбои, трудности и человеческие жертвы, которые произошли за последний год, могут составить всего несколько глотков», – сообщил Йейтс.

Подробно описывая этапы своего исследования, Йейтс сказал, что использовал при расчетах них диаметр SARS-CoV-2, который составляет в среднем около 100 нанометров, или 100 миллиардных долей метра. После чего ученый вычислил сферический объем одной частицы вируса.

Даже с учетом выступающих белков-шипов и того факта, что сферические частицы будут оставлять «зазоры», если их сложить вместе, «их общее количество все равно меньше, чем в одной 330-миллилитровой банке колы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина