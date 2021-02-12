В КГБ обнаружилось большое количество нелояльных режиму сотрудников 12.02.2021, 10:29

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ФОТО: GETTY IMAGES

Против Таракана выступили экс-глава КГБ и бывший начальник его службы охраны.

Инициатива BYPOL, объединяющая силовиков, которые выступили против режима, сообщила в своем телеграм-канале о начавшейся чистки сотрудников КГБ, которые летом в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты поставили подпись не за Лукашенко.

Ранее уже поднимался вопрос об увольнении тех, кто подписался за альтернативных кандидатов, однако тогда из-за цейтнота и кадрового дефицита на фоне постоянных протестов до крайних мер не дошло.

Чистки коснулись также и пенсионеров, заподозренных в нелояльности к режиму Лукашенко.

За подписью действующего главы КГБ Ивана Тертеля вышел список пенсионеров, которых необходимо снять с воинского учета в КГБ, и поставить на учет на общих основаниях в районные военкоматы по месту регистрации. Кроме того, таких пенсионеров снимают с учета в поликлинике КГБ, аннулируют пропуска в медучреждение, отправляя на обслуживание в поликлинику по месту жительства.

Среди лишенных привилегий оказались даже экс-глава КГБ Владимир Мацкевич и экс-глава Службы охраны президента Юрий Бородич.

«Офицеры, помните, что вы нужны власти только до тех пор, пока можете держать в руках автомат. После этого вы превращаетесь в обузу», — призывает BYPOL.

Напомним, ранее сообщалось, что минимум 700 человек из центрального аппарата Следственного комитета и МВД также отдали свои подписи за альтернативных кандидатов.

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