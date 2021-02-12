Три стрелы Эрдогана 3 12.02.2021, 11:02

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Реджеп Тайип Эрдоган

Турция становится региональной супердержавой.

Политические элиты Турции живут большой темой – в октябре 2023 года исполняется столетие провозглашения республики, современной формы существования турецкой государственности. Она до сих пор во многом базируется на заветах Ататюрка, известных как «Alti Ok» или шесть стрел: конституционная демократическая республика, национализм, народность или народный суверенитет, секуляризм, этатизм и вестернизация, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Кемалистская реформация преследовала цель возрождения самосознания турков на новом фундаменте, ведь Ататюрк говорил: «Мы должны знать, что народы без национального достоинства становятся жертвой других народов». Он желал видеть свой народ в когорте великих наций, избавленных от тормозящих развитие предрассудков. Произошел радикальный разрыв с наследием османизма, и как один из итогов движения по данной траектории Турция стала в 1952 году членом НАТО, и остается единственной страной Азии и Ближнего Востока в евроатлантическом оборонном блоке.

С тех пор много воды утекло, и в Анкаре дуют уже несколько иные ветра. 2023 год станет не только вековым юбилеем кемализма, но и двадцатилетием правление Эрдогана, который стал премьер-министром в марте 2003 года. Действующего турецкого лидера относят к числу выдающихся политиков современности, хотя он имеет как своих многочисленных почитателей, так и большое число оппонентов и врагов. Эрдоган мыслит как стратег, и часто размышляет о судьбах будущих поколений, месте ислама в мире, величии Турции, чем выгодно отличается от многих современных политиков, опутанных оковами рейтингов, и думающих только о том, как бы продлить свой мандат и победить на очередных выборах.

Что характерно в последние месяцы ощущается подготовка Эрдогана к тому, чтобы оставить по-настоящему глубокий след в турецкой истории. Даже можно набраться смелости и сказать: о «стрелах Эрдогана», замещающих в турецком колчане «стрелы Ататюрка».

Первая стрела – «примерная конституция». 10 февраля Эрдоган пригласил все турецкие партии и слои общества засучить рукава и в течение года подготовить текст новой конституции, образца для всего мира. Почти 10 лет президент вынашивал этот план, указывая на слабости и изъяны Конституции 1982 года, которая истрепана многочисленными правками. Эрдоган поднимает на щит вопрос защиты прав человека, переформатирования ряда государственных институтов, но что самое главное повысить статус ислама. Если сейчас Турция светская страна, то Эрдоган хочет вернуть исламу статус государственной религии. Он не раз говорил, что суверенитет принадлежит только Аллаху, а светскими могут только люди, но не страны. Но продвинуть данную идею будет сложно из-за политической борьбы внутри турецкого общества.

Вторая стрела – «региональная супердержава». Эрдоган со времен начала «арабской весны» получил множество бонусов на региональном уровне, и во всеуслышание заговорили о турецком геополитическом ренессансе, неосманизме и реанимации Турана. Турецкое влияние выросло в Сирии, Ираке, Ливии, на Африканском Роге и Южном Кавказе, Анкара усилила позиции в Африке и на Черном море, и хочет стать глобальным энергетическим и логистическим хабом. И хотя Эрдоган конфликтует с отдельными странами ЕС и НАТО, даже критики выражают ему свое почтение, и вынуждены считаться с новой ролью Турции на Большом Ближнем Востоке.

Третья стрела – «инновационная страна». Хотя турецкая экономика сейчас переживает трудности, Эрдоган верит в перспективность мегапроектов, и вкладывает ресурсы в космическую программу страны. Прозвучали обещания высадить турецкий космический аппарат на Луне в 2023 году, построить в Турции космодром и занять достойное место в области выпуска спутников нового поколения. Амбиции весьма большие, не зря Эрдоган называет Турцию – надеждой исламского мира, как видно в космических масштабах.

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