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Медики выяснили, к чему приводит всего одна порция алкоголя в день

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  • 12.02.2021, 11:15
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Медики выяснили, к чему приводит всего одна порция алкоголя в день

В исследовании участвовало 108 тысяч человек.

Опасность развития недуга возрастает с увеличением дозы спиртного.

Бытует мнение, что алкогольные напитки способны оказывать положительное влияние на организм человека. Ученые поделились своими наблюдениями по этому поводу.

Итоги исследования, в котором участвовали 108 000 человек, были опубликованы в European Heart Journal, пишет lenta.ua.

Ученые уверяют, что спиртное ни в коем случае нельзя рекомендовать для защиты сердца.

Эксперимент проходил на территории Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Италии.

Средний возраст участников составил 48 лет и колебался в диапазоне от 24 до 97 лет.

Всего одна небольшая порция алкоголя в день вызывает риск фибрилляции предсердий. За годы наблюдений фибрилляция предсердий (неритмичной работы сердца) была выявлена у 5854 человек. Как оказалось, вид употребляемого алкогольного напитка в данном случае не имел никакого значения, как для мужчин, так и для женщин.

Опасность развития недуга возрастала вместе с дозой спиртного. А в том случае, когда речь шла о двух порциях алкоголя в день, риск развития патологии увеличивался до 28%, и до 47% при употреблении более 4 доз.

Если злоупотребление алкоголем наблюдалось в течение длительного периода, то в таком случае наблюдался «синдром праздничного сердца».

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