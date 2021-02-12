Набираемся сил и готовимся к нашему дню 1 12.02.2021, 11:23

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Фото: AFP

Нам действительно важно правильно распахнуть следующее политическое окно.

Telegram-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя о протестах в Беларуси.

— Вчерашний день наоборот показал единство движения за перемены. Люди сами формируют стратегию, не поддаются на провокации, не обращают внимание на ботов.

А это многого стоит. Это говорит о невероятной зрелости и хладнокровной решительности народа в его борьбе. Многие идут к этому годами и десятилетиями.

А еще, как ни парадоксально, вчерашний день показал, что протест не сдулся и его никто не задавил. Люди не выходят массово по естественным причинам.

Зима — это всегда пауза. И ее важно правильно и с пользой переждать. Это даже в классической политической теории описано очень давно.

Нам действительно важно правильно распахнуть следующее политическое окно. Поэтому набираемся сил, занимаемся коллективной терапией кто как может и готовимся к нашему дню. Дню воли. Жыве Беларусь!

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