Набираемся сил и готовимся к нашему дню

Набираемся сил и готовимся к нашему дню1
- 12.02.2021, 11:23
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Нам действительно важно правильно распахнуть следующее политическое окно.
Telegram-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя о протестах в Беларуси.
— Вчерашний день наоборот показал единство движения за перемены. Люди сами формируют стратегию, не поддаются на провокации, не обращают внимание на ботов.
А это многого стоит. Это говорит о невероятной зрелости и хладнокровной решительности народа в его борьбе. Многие идут к этому годами и десятилетиями.
А еще, как ни парадоксально, вчерашний день показал, что протест не сдулся и его никто не задавил. Люди не выходят массово по естественным причинам.
Зима — это всегда пауза. И ее важно правильно и с пользой переждать. Это даже в классической политической теории описано очень давно.
Нам действительно важно правильно распахнуть следующее политическое окно. Поэтому набираемся сил, занимаемся коллективной терапией кто как может и готовимся к нашему дню. Дню воли. Жыве Беларусь!