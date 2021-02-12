закрыть
12 февраля 2021, пятница, 11:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Японии ввели новую должность в правительстве — министр по одиночеству

  • 12.02.2021, 11:31
  • 1,464
В Японии ввели новую должность в правительстве — министр по одиночеству

Решение принято на фоне карантина из-за пандемии COVID-19.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга озадачен проблемой одиночества в условиях карантина. Он решил создать должность для человека, который возглавит борьбу с одиночеством и изоляцией в стране, передает Nikkei (перевод — zn.ua).

Премьер анонсировал, что ее займет министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото. Таким образом он будет совмещать работу на двух постах.

«Из-за распространения вируса выросло число самоубийств среди женщин. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры», — сказал ему Суга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина