закрыть
12 февраля 2021, пятница, 14:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше изобрели прибор, мгновенно выявляющий COVID-19 в дыхании человека

3
  • 12.02.2021, 11:58
  • 2,863
В Польше изобрели прибор, мгновенно выявляющий COVID-19 в дыхании человека
Фото: пресс-службa президента Польши

Участие в презентации прибора принял президент страны Анджей Дуда.

Польская компания ML System представила устройство, которое позволяет выявить COVID-19 всего за 10 секунд, анализируя дыхание человека.

Участие в презентации прибора принял президент страны Анджей Дуда, передает пресс-службa президента Польши.

"Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире", - заявил польский лидер. Он выразил надежду, что прибор, который, по его словам, не имеет аналогов в мире, быстро пройдет клинические исследования и выйдет в массовое производство.

Дуда сообщил, что сам проверился на COVID-19 на этом аппарате - и получил отрицательный результат.

Директор компании-разработчика ML System (она занимается производством солнечных панелей) Давид Цицонь отметил, что использование этого устройства произведет "революцию в борьбе с коронавирусом" и поможет быстро преодолеть пандемию. Он также выразил надежду, что прибор, не требующий специальных навыков обслуживания, найдет массовое использование.

Как уточняется, аппарат действует по принципу алкотестера: человек выдыхает воздух в трубку - и через несколько секунд на экране появляется результат теста на коронавирус.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина