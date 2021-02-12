Стоит побороться 3 Олег Горунович

12.02.2021, 12:07

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Олег Горунович

Фото: «Еврорадио»

Исторический момент требует стойкости.

Понимаю, почему белорусы, жаждущие перемен, расстраиваются, но не понимаю зачем. Мы находимся в ситуации, когда можем проиграть, только если сами признаем поражение. Только если сами себе скажем: всё, мы проиграли. Лукашенко всеми силами эту мысль навязывает, репрессии ему в помощь, но мы не проиграем, пока сами не сдадимся.

Конечно, мы все хотим жить настоящим и не хотим тратить на Лукашенко время, силы, эмоции, но та же Польша шла к свободе около 10 лет. Для соседей это было время борьбы и страданий, и усилия в конечном счете принесли результат. Не вижу причин опускать руки по прошествии полугода, каким бы этот период ни был сложным

Банально, но сейчас решается, в какой стране будем жить мы, в какой стране будут жить наши дети. Мне кажется, тут стоит побороться. Ситуация непростая, и вот уж что точно в ней не поможет, так это паника, отчаяние и уныние.

Исторический момент требует стойкости, если мы намерены добиться успеха. Требует принятия – и рисков (хоть суток, хоть штрафов, а может, чего и хуже), и каких-то других сложностей. Требует энергичности в противостоянии антигуманной системе, чтобы идеологи и чинуши не думали, что могут преспокойно помыкать нами и вытворять все, что им приходит в голову, – особенно в школах и на работе.

Еще требует солидарности, взаимоподдержки, гласности и много чего другого.

Мы постоянно слышим, что кто-то куда-то уехал, пересказываем эти истории со скорбью, но я убежден, что большинство – осталось. И уверен, что большинство оставшихся по-прежнему хочет отставки Лукашенко, демократических перемен, восстановления справедливости. И уверен, что оставшегося большинства достаточно, чтобы перемен добиться. Тем более для успеха хватает предпосылок:

– все идеи власти – только на разрушение. Ничего созидательного нынешняя номенклатура придумать не способна (хотя, возможно, «Горизонт» еще полетит);

– власть использует абсолютно совковые методы, и мы знаем, что они не работали уже в ту пору, когда только появился интернет в университетских кампусах;

– мы имеем дело с автократией, которая завязана на одном пожилом человеке. Конечно, он может еще долго протянуть, а может, и нет (кто-то в зале закашлял). Без этого человека система рухнет;

– не представляю, за счет чего Лукашенко может вернуть симпатии большинства белорусов, а ведь любые ключевые решения ему по-прежнему надо согласовывать с этими противными белорусами, пускай и с помощью Ермошиной, – хоть на выборах, хоть на референдуме. Все эти процедуры будут энергозатратными для пожилого человека

Ради перемен надо делать все возможное, если, конечно, перемен реально хочется. Надо делать, не оглядываясь по сторонам и не кивая на других, и тогда точно никто не останется в одиночестве. Надо делать и терпеть. Такое состояние не самое приятное, но уж как есть.

Каждый сам для себя решает, проиграл он или нет.

Олег Горунович, «Фейсбук»

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