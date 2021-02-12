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AliExpress отмечает рост белорусских заказов почти на четверть

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  • 12.02.2021, 12:19
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AliExpress отмечает рост белорусских заказов почти на четверть

Что покупали белорусы?

В январе 2021 года количество заказов товаров в Беларусь на AliExpress по сравнению с декабрем 2020 года увеличилось на 23%.

Как сообщили thinktanks.by в пресс-службе агентства, сопровождающего AliExpress в Беларуси, рост белорусских заказов наблюдался в таких категориях, как «Женская одежда» (52,8%), «Ювелирные украшения и аксессуары» (+50%), «Товары для дома и сада» (+32%), «Игрушки и хобби» (+29,3%), «Мужская одежда» (+28,3%), «Красота и здоровье» (+20%). В категории «Свадьба и торжества» рост немногим превысил 10%, а вот общая сумма заказов увеличилась в два раза. Судя по этой статистике, приближающийся День Святого Валентина настраивает белорусов на романтический лад.

Среди ювелирных украшений и аксессуаров белорусы чаще всего выбирали в качестве подарков кольца, серьги, броши, а также различные модные подвески, чокеры и цепочки, а также красивые шкатулки для хранения украшений. И, конечно же, были востребованы такие тематические аксессуары, как парные браслеты и серебряные подвески-шармы для них, в том числе в виде сердечек, романтических надписей и т. д. Самыми дорогими заказами в этой категории оказались кольцо из розового золота за 270 рублей, серьги с рубинами за 785 рублей, а также мужской браслет из серебра стоимостью от 220 до 250 рублей.

Активнее всех к празднику готовились жители Минска, Гомеля, Бреста, Гродно и Витебска.

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