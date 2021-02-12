Трансфер российской власти: сливы, компроматы и десакрализация Путина 1 Лилия Корниловa

12.02.2021, 12:19

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Фото: AP

Главу Кремля все чаще заставляют нервничать.

На днях в России состоялась встреча Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ. Судя по инсайдам, на ней руководители газет, телеканалов и информационных агентств получили указания, как “правильно” информировать россиян о событиях в стране.

“Главные редактора имеют возможность разобраться для себя в тех вопросах, темах, которые, может быть, не до конца понятны и которые хотелось бы более подробно обсудить или поднять перед президентом”, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Если читать между строк становится понятно, что на мероприятии инструктировали журналистов о том, о чем говорить и как подавать информацию.

Встреча закрытая, но шила в мешке не утаишь. Уже вечером появилась информация о том, кто присутствовал на мероприятии и какие темы обсуждали. В частности, как пишет Би-би-си, на мероприятие пригласили Владимира Сунгоркина (“Комсомольская правда”), Павла Гусева (“Московский комсомолец”), Владимира Желонкина (“Коммерсантъ”), Андрея Шмарова (“Ведомости”), Алексея Венедиктова (“Эхо Москвы”), Константина Ремчукова (“Независимая газета”), Дмитрия Муратова (“Новая газета”), Петра Канаева (РБК), Владимира Тодорова (“Лента.ру”), Маргариту Симоньян (RT) и других. С интересом будем наблюдать за тем, как изменится (и изменится ли) подача информации в этих СМИ.

Если говорить о темах, то один из вопросов касался Украины. Главред RT Маргарита Симоньян спросила у Владимира Путина, планирует ли Россия продолжить поддерживать самопровозглашенные республики на востоке Украины. Президент РФ заявил, что Донбасс “не бросят”.

Надо отметить, что Маргарита Симоновна не первый раз интересуется украинскими землями. В частности, 28 января в официальном Twitter-аккаунте RT был опубликован твит: “Россия, матушка, забери Донбасс домой”. Маргарита Симоньян на пару со своим мужем Тиграном Кеосяном посетила конференцию во временно оккупированном Донецке, где призвала правительство России аннексировать практически половину Украины: “Народ Донбасса является неотъемлемой частью русского народа, исторической России. Вместе с регионами, находящимися под контролем Украины, — Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской областями — Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика входят в состав исторической Новороссии, которая представляет собой полностью русскую национальную территорию, сложившуюся на новых землях Российской империи XVIII–XIX вв., а их жители являются частью единой русской нации”.

В Кремле поспешили откреститься от заявлений Маргариты Симоновны, и вот — опять. Очевидно, в РФ рассматривают разные сценарии, которые позволят поднять падающий рейтинг Владимира Путина и отвлечь внимание, в том числе за счет атак (пока информационных) на Украину.

А отвлекать внимание есть от чего, ведь российские элиты ведут активную кампанию по десакрализации президента России для ускорения большого трансфера власти. В частности, на днях произошел очередной “слив” — стало известно, что окружение Путина купило приглянувшуюся ему госдачу Леонида Брежнева в Крыму. Издание “Проект” опубликовало расследование о том, как структуры банка “Россия”, формально принадлежащего друзьям президента и его бывшей любовнице, приобрели очередной объект элитной недвижимости. Якобы Владимир Путин присматривался к “Глицинии” давно, российские структуры пытались приватизировать ее еще до аннексии, и именно из-за срыва сделки началась первая “газовая война”.

Надо отметить, что это не первый (и, очевидно, не последний) “слив” через издание “Проект”, которое бьет лично по Владимиру Путину. В декабре прошлого года, накануне итоговой президентской пресс-конференции, которая является одним из самых значимых политических событий в России, журналисты опубликовали целую серию расследований. В частности, они рассказали россиянам о беспрецедентной коррупции в близком окружении президента. О том, как преуспел в бизнесе Юрий Ковальчук, друг президента и второй человек в России. О бывшей любовнице Путина (во время романа он еще был женат на Людмиле), которая родила ему дочь, а он ее сделал сказочно богатой. О том, как близкая знакомая чиновника, директора Росгвардии Золотова, строит бизнес с государством.

Все это, во-первых, заставило порядком понервничать Владимира Путина, поскольку понятно, что “сливы” организованы кем-то из президентского окружения и журналисты знали, “что и где копать”. Во-вторых, способствовало дальнейшей десакрализации Владимира Владимировича, который, как оказалось, такой же вор и жулик, как и остальные чиновники, получившие доступ к “кормушке”, а не государственник и “собиратель земель русских”, как он любит рассказывать. Сейчас ситуация в России разворачивается по сценарию сказки “Новое платье короля” Х. К. Андерсена. “А король-то голый”, — думает народ о президенте.

Не только издание “Проект” продолжает работу над десакрализацией Владимира Путина и его окружения. К примеру, на днях “Важные истории” рассказали о том, как подконтрольная государству “Роснефть” купила долю в итальянском шинном гиганте Pirelli. Статья вышла аккурат после того, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, вернувшись из холодной и неприветливой России, заговорил о новых санкциях в отношении Москвы. Так что европейцам, которые в 2021 году с удивлением узнали, что Владимир Путин понимает только силу, а вежливость расценивает как слабость, будет, где разгуляться — российские деньги на Западе повсюду, и вряд ли россияне так быстро смогут перепрятать активы.

К слову, в московских гостиных обсуждают, что новые санкции могут включать раскрытие информации. Если так, то Владимир Путин и его близкое окружение утонут в “сливах” компромата.

Вдобавок к журналистам, которые все активнее суют нос в президентские дела, есть еще и Навальный. За день до приезда в Россию Жозепа Борреля суд поменял условный срок на реальный и отправил российского оппозиционера по сфабрикованному в 2014 году делу “Ив Роше” в колонию на 2 года и 8 месяцев. И пока Запад думает, что с этим делать, сторонники оппозиционера выходят на улицы российских городов на акции протеста. Массовые митинги состоялись 23 и 31 января, 2 февраля.

В воскресенье, 14 февраля, пройдет акция в новом формате. Руководитель сети штабов Навального Леонид Волков призвал жителей больших городов вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. “Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов”, — написал он. Оппозиции пришлось изменить формат протеста из-за похолодания, а также жестких задержаний на прошлых акциях. Тогда за три дня было задержано порядка 11 тысяч человек, практически всем выписаны драконовские штрафы и аресты. К тому же, среди сочувствующих есть много людей, которые пока не готовы к активным протестам, а в акции с фонариками поучаствуют.

Однако с учетом нулевой толерантности российских властей к народу, 14 февраля улицы городов России станут улицами разбитых фонарей. В частности, российские государственные агентства сообщили о подготовке терактов на массовых уличных акциях. Прокуратура, МВД и СК предупредили об ответственности организаторов и участников акции.

Но их всех превзошел заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, который сравнил акцию оппозиции с фонариками с действиями “перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда”. “Это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. Все сценарии невоенного свержения власти давно описаны. Один из них сегодня пытаются реализовать в России”, — сказал он, выступая с трибуны.

Петр Олегович считает, что акция является частью стратегии Запада, которую он хочет реализовать в России. “Не стоит лебезить перед диванно-фейсбучным меньшинством. Надо идти вперëд! Мы уже дважды подпускали захватчиков поближе к себе. Один раз гнали до Парижа, второй до Берлина. Победа будет за нами”, — призвал депутат. Очевидно, Толстой в силу своего возраста забыл, что родился в 1969 году, так что не имеет никакого отношения ни к первой, ни ко второй победе. А еще он не помнит, что его родная дочь живет на загнивающем Западе — в США.

Как говорится, все в рамках казенного российского патриотизма.

Лилия Корниловa, obozrevatel.com

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