Как Герасименя размазала Лукашенко в открытом письме 7 12.02.2021, 12:30

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Александра Герасименя

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Белорусский спорт играет важную роль в революции.

Уже полгода прошло с тех пор, как в Беларуси случились президентские выборы, сопровожденные бесчеловечным насилием силовиков. 11 февраля об этом напомнила трехкратная олимпийская призерка и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя, обратившись с открытым письмом к Александру Лукашенко. В послании Герасименя отметила, что он полгода назад не ушел «с достоинством, как принято в спорте», напомнив о страшных событиях в жизни белорусского народа после этого, назвала Лукашенко «общенациональным кошмаром», и выразила надежду на то, что уход все-таки произойдет сейчас. По словам Герасимени, это лучшее, что Лукашенко смог бы сделать для Беларуси, пишет сайт «Трибуна».

Герасименя не обольщается легким решением этого вопроса – заявляет, что Лукашенко «много обещает, но никогда не отвечает слова, уничтожает тех, кто думает иначе или не согласен, разрушил практически все отрасли в стране, ставя на места не профессионалов, а только тех, кто умеет соглашаться, поддакивать и выполнять приказы», но уверена в себе и сторонниках: «Вы утверждаете, что пойдете до конца. Так вот знайте – мы тоже не из картона сделаны, и тоже умеем идти до конца, что доказывали не раз, вырывая у сильнейших соперников победы для нашей страны. Победим и в этот раз, потому что на нашей стороне правда и справедливость». Тут можно сказать только «раунд».

В своих заявлениях знаменитая пловчиха последовательна все прошедшие шесть месяцев. 15 августа она поддержала протестующих белорусов и написала, что гордится своим народом.

Тогда же Герасименя обратилась к международной спортивной общественности и коллегам-спортсменам с призывом заметить ситуацию в стране.

В сентябре Лукашенко досталось за инаугурацию, которая готовилась втайне от народа.

В октябре пловчиха уехала из Беларуси и возглавила Фонд спортивной солидарности (BSSF). Герасименя ясно рассказала и о причинах, побудивших ее к этому.

О самом Лукашенко Герасименя вспоминала как об автократе, который искренне считал успехи спортсменов своим собственным достижением.

Также Герасименя отмечала невозможность вести с Лукашенко нормальный диалог.

Одной из главных задач во главе BSSF спортсменка считала защиту спортсменов, не побоявшихся высказать свою гражданскую позицию. Она отмечала особую роль спорта в общественном движении.

Также фонда боролся и продолжает бороться за отмену крупных международных соревнований в Беларуси (сейчас – ЧЕ по велоспорту). В этом Герасименя тоже видит очень значимую составляющую.

18 января Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею. В какую же дату случится выполнение требований, озвученных в открытом письме?

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