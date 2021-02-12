В сюжетах российских пропагандистов о дворце Путина нашли спрятанный бассейн и вход в бункер 5 12.02.2021, 12:46

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Их обнаружили расследователи фонда Навального.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил в сюжете российских пропагандистов о дворце Владимира Путина в Геленджике объекты, существование которых Кремль пытался скрыть, сообщает «Новое время».

В новом ролике сотрудники ФБК обратили внимание на кадры с видео России 1, на которых можно заметить спрятанный от посторонних глаз бассейн с купелями.

«Это не номера, это бассейн. Его прекрасно видно. Какие спальни? Здесь купаются. Давайте сравним с планами. Слева от бассейна чаша какая-то стыдливо прикрытая, за ней комната с двумя купелями — холодной и горячей», — комментирует сюжет федерального канала глава отдела расследований Мария Певчих.

Кроме того, на видео Mash можно увидеть вход в бункер Путина.

«Это вход в 16-этажный бункер. С дегустационной комнатой, вырубленной в скале… Чего не зашли-то?», — обратилась Певчих к пропагандистам Кремля.

Согласно расследованию ФБК, на мысе Идокопас в Краснодарском крае у Путина есть роскошная резиденция стоимостью в миллиард долларов, строительство которой через ряд коррупционных схем финансировали российские олигархи.

Фильм о дворце в Геленджике был опубликован 19 января и собрал на YouTube более 100 млн просмотров.

Сам глава Кремля заявил, что расследование ФБК является «компиляцией» и попыткой «промыть мозги».

После этого кремлевские пропагандисты стали продвигать на федеральных каналах информацию о том, что здание якобы только строится, и ни ворот с золоченным двуглавым орлом, ни кальянной с аквадискотекой, о которых рассказал Навальный, там нет. Однако в соцсетях начали публиковать старые фото и видео, свидетельствующие об обратном.

На них видно, что еще несколько лет назад объект был готов, а сейчас его перестраивают.

В итоге владельцем дворца назвал себя российский олигарх и близкий друг Путина Аркадий Ротенберг.

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