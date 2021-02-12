закрыть
12 февраля 2021, пятница, 14:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В сюжетах российских пропагандистов о дворце Путина нашли спрятанный бассейн и вход в бункер

5
  • 12.02.2021, 12:46
  • 4,584
В сюжетах российских пропагандистов о дворце Путина нашли спрятанный бассейн и вход в бункер

Их обнаружили расследователи фонда Навального.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил в сюжете российских пропагандистов о дворце Владимира Путина в Геленджике объекты, существование которых Кремль пытался скрыть, сообщает «Новое время».

В новом ролике сотрудники ФБК обратили внимание на кадры с видео России 1, на которых можно заметить спрятанный от посторонних глаз бассейн с купелями.

«Это не номера, это бассейн. Его прекрасно видно. Какие спальни? Здесь купаются. Давайте сравним с планами. Слева от бассейна чаша какая-то стыдливо прикрытая, за ней комната с двумя купелями — холодной и горячей», — комментирует сюжет федерального канала глава отдела расследований Мария Певчих.

Кроме того, на видео Mash можно увидеть вход в бункер Путина.

«Это вход в 16-этажный бункер. С дегустационной комнатой, вырубленной в скале… Чего не зашли-то?», — обратилась Певчих к пропагандистам Кремля.

Согласно расследованию ФБК, на мысе Идокопас в Краснодарском крае у Путина есть роскошная резиденция стоимостью в миллиард долларов, строительство которой через ряд коррупционных схем финансировали российские олигархи.

Фильм о дворце в Геленджике был опубликован 19 января и собрал на YouTube более 100 млн просмотров.

Сам глава Кремля заявил, что расследование ФБК является «компиляцией» и попыткой «промыть мозги».

После этого кремлевские пропагандисты стали продвигать на федеральных каналах информацию о том, что здание якобы только строится, и ни ворот с золоченным двуглавым орлом, ни кальянной с аквадискотекой, о которых рассказал Навальный, там нет. Однако в соцсетях начали публиковать старые фото и видео, свидетельствующие об обратном.

На них видно, что еще несколько лет назад объект был готов, а сейчас его перестраивают.

В итоге владельцем дворца назвал себя российский олигарх и близкий друг Путина Аркадий Ротенберг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина