Минчане всю жизнь платили за капремонт и техобслуживание, а потом узнали, что остались за бортом системы ЖКХ 3 12.02.2021, 12:55

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Странный квартал находится возле станции метро «Автозаводская».

Давным-давно, еще в советские времена, страну наводнило ведомственное жилье. Свои дома были у военных, железнодорожников, комитетчиков и даже рабочих овощных фабрик — кто только не возводил квартиры для сотрудников. В отдельных случаях возникали целые кварталы, где жили только свои, все вместе уходившие с утра на работу. В такой ситуации не было бы ничего примечательного, если бы над организациями, построившими жилье, не висел дамоклов меч обслуживания построек и коммуникаций, пишет onliner.by.

С ЖКХ у нас всегда было не очень, а тут непрофильным в общем-то ведомствам приходилось создавать целые структуры для техобслуживания и ремонта, выделяя на это огромные деньги. Примерно в 2000-х ведомства начали массово отказываться от «своих» домов, высасывавших из предприятий последнюю кровь. Город покорно принял сотни старых построек в свои объятия, но в начале прошлого года и эта система поломалась: блокированные дома и квартиры в них ЖКХ решило отторгнуть — мол, дальше крутитесь как хотите, вы же хозяева метров.

И это при том, что в домах есть центральное отопление, водоснабжение, канализация и газ. Кто теперь должен ремонтировать все эти старые и периодически ломающиеся коммуникации — большой вопрос, ответ на который пытается найти минчанка Елена.

Передай проблемные дома другому

Всего в нескольких сотнях метров от шумной и суетливой станции метро «Автозаводская» есть удивительный, чуть ли не деревенский уголок Минска. Узкие улочки, заборы, маленькие дома с витражными верандами. Можно было бы подумать, что эти девять домов, выстроившихся в два ряда, — остатки частного сектора, который когда-то простирался на гораздо большую площадь. Но нет: все домики — ведомственное наследие. Однотипные постройки были возведены в середине 50-х годов прошлого века и числились за ближайшей военной частью. В одном из таких блокированных домов и получили квартиру родители Елены. Для 1958 года двушка на 35 метров с отдельной 7-метровой верандой и всеми необходимыми коммуникациями — просто роскошь.

— Наш дом разделен на четыре отдельные квартиры: у каждой свой хозяин, отдельный вход и небольшой кусочек земли. Долгое время постройками занималось исключительно Минобороны, была своя КЭЧ (квартирно-эксплуатационная часть), которой в случае чего и адресовались все вопросы. Обслуживали нас нормально, ничего не скажу — вплоть до того, что траву на участках косили, — вспоминает минчанка.

Благоденствие «под крышей» военных закончилось к 2013 году. Жильцы одноэтажных домов по переулку Кабушкина вдруг узнали, что теперь за все в ответе не КЭЧ, а ЖЭУ.

— С баланса Минобороны нас сняли быстро, а вот добиться официальных отношений с городом было не так просто, звонить в РСЦ и ругаться приходилось месяцами. Я им говорю: давайте заключим договор, не может дом, подключенный к центральному отоплению, водопроводу и канализации, быть сам по себе. Я же понимаю, что день ото дня коммуникации новее не становятся, значит, когда-то рванут. А кто их будет ремонтировать?

Добиться нормального отношения и хоть какой-то работы удалось только после того, как в 2014-м я написала жалобу в Администрацию президента. Тогда уже они стали за мной бегать, а не я за ними, — уточняет методы воздействия женщина.

Пока Елена уговаривала коммунальщиков «оформить отношения», в далеко не новом доме начал пробуждаться монстр разрухи. То кóмин забарахлит, то крыша начнет течь. Минчанка снова стала звонить тем, кто должен обслуживать и ежемесячно берет за это деньги.

— Как могли, они от меня открещивались — все у вас хорошо, а то, что плохо, — исправляйте своими силами и за свой счет. Но зная, как работают эти структуры, я продолжала настаивать, в том числе и на обязательном ежегодном обследовании дома. В конце концов в сентябре 2015-го ЖРЭО Заводского района составило и выдало мне акт общего осмотра здания, согласно которому «дом находится в технически исправном состоянии и готов к эксплуатации в зимний период». Но самое возмутительное, что никто из проверяющих и подписывающих эти бумажки ко мне домой не приходил и ничего не осматривал. Наверное, только с таким подходом и можно увидеть «техническую исправность дома», — возмущена Елена.

К документу, который выдали женщине, и вправду есть вопросы. Если верить всем печатям и подписям, то в 39-м доме, где всю жизнь живет минчанка, есть свой лифт, причем в удовлетворительном состоянии, такой же пригодный к использованию персональный мусоропровод и даже подвал (по факту — небольшой погреб). При этом в таблице указано, что газового котла вообще нет, хотя только им хозяйка и спасается.

В 2016-м Елена была вынуждена возобновить коммунальную войну: весной, когда снег начал таять, с потолка квартиры побежали ручьи — сначала на кухне, потом и в комнате. Замены шифера женщина добилась не с первого раза, и даже не со второго.

С мертвой точки дело сдвинулось только в 2018-м, когда минчанка опять обратилась в Администрацию президента. Тогда уже и комиссия выехала, и проблемы обнаружились. Ремонт выполнили, но о том, как он проходил, женщина вспоминает с дрожью: «Работники мне признались, что ни инструмента, ни материалов им не дали — веранду и отмостку делали из того, что нашли среди мусора».

«Отказники»

Пережив «отфутболивание» из Минобороны в город, жильцы и подумать не могли, что впереди их ждет еще одно «предательство», причем с куда более тяжелыми последствиями.

— Это была где-то середина 2020 года. Звонит мне сосед и спрашивает: «Лена, а что поменялось? Я пошел в ЖЭУ, но мне там говорят, что мы у них больше не обслуживаемся и дальше живем сами по себе». Я еще удивилась тогда — ну что за ерунда: вот договор, жировки приходят, никаких уведомлений не было. Но прошло совсем немного времени, и жировки вдруг пропали. Тогда я начала писать запросы, чтобы понять, что происходит.

И вдруг выяснилось, что согласно новому Жилищному кодексу мы с 01.01.2020 находимся в свободном плавании — город от нас отказался и «эксплуатация блокированных и одноквартирных жилых домов осуществляется собственниками жилых помещений частного жилищного фонда самостоятельно». Узнала я (и многие другие) об этом только в конце 2020-го. Почему нам никто не сказал? Сами себе приняли, порешали, а вы крутитесь как хотите и узнавайте постфактум, — не понимает подхода к информированию минчанка.

Письмо, которое Елена получила из Мингорисполкома, не оставляет никаких сомнений: спасение утопающих (даже если они утопают из-за государственных труб) — дело рук самих утопающих: «КУП ЖКХ не является уполномоченным лицом, обеспечивающим предоставление ЖКУ гражданам», «заключенный с вами договор на техническое обслуживание является прекращенным», «плата за капитальный ремонт не начисляется», «внесенная плата за капитальный ремонт возврату не подлежит».

— То есть мы всю жизнь полностью оплачивали жировку, ежемесячно делали отчисления на капремонт и за техобслуживание, а сейчас оказались за бортом? Деньги уплыли в неизвестном направлении, и спросить не с кого! Мы к ним теперь просто не имеем отношения. При этом за все годы у нас ни разу не было капитального ремонта, а теперь, когда он действительно нужен, — все, делайте за свой счет и ни на какой возврат средств не рассчитывайте. Это как вообще возможно? — не сдерживает эмоций женщина.

Но в нашем деле возможно все, в том числе и выставление счетов за услуги, которые больше не оказываются. Так, всем жителям дома №39 по переулку Кабушкина начисляли суммы за техобслуживание и капремонт вплоть до августа 2020-го! Да, потом, к концу года, сделали перерасчет и «сняли» лишние цифры, но как жильцы могли догадаться, что старая система уже не работает и что-то пошло не так, если приходят обычные жировки?

ЧП коммунальное, а виноватых нет

По закону подлости как только государство отказалось от своих «постылых» детей, тут же проявились очередные коммунальные проблемы. В конце января Елену начало заливать из трубы отопления, идущей под потолком: «Я оставила на 115 около ста заявок. И что вы думаете? Заявки просто закрывались — мол, система ЖКХ вас не обслуживает. А ничего, что трубы городские? Вы предлагаете мне их самой ремонтировать? Может, и все сети переложить?»

Примечательно, что представители ЖЭУ №6, все-таки выехавшие по адресу, проблему признали и даже установили, что произошел «порыв трубопровода отопления под изоляцией», но искренне посчитали, будто «виновная сторона отсутствует».

Во всей этой ситуации любопытно еще и то, что Елене хоть и принадлежит сама квартира, но 7-метровая веранда осталась за государством: в 2000-х, когда мама минчанки занималась приватизацией, администрация Заводского района «отбила» площадь, не дав ее оформить в собственность вместе со всей остальной квартирой. «Зубами в нее вцепились, чуть ли не дрались с мамой, но не дали приватизировать, а теперь, когда такая ситуация, не реагируют на заявки, хотя из гострубы заливает в том числе госсобственность», — поясняет собеседница.

В эту среду проявила себя еще более масштабная проблема: под полом в большой комнате, в месте, где проходят трубы отопления, что-то начало сильно шуметь. Благо женщина вовремя спохватилась и доски едва успели намокнуть.

— Я уверена, что все проблемы начались из-за теплосетей — их работники весь прошлый год копались в общих коммуникациях. Видимо, увеличивали мощность, так как рядом строится большой жилой комплекс. И вот из-за этого вкл./выкл., наверное, старые трубы и прохудились. То есть что-то делают они, льется у меня, а виноватых нет, — говорит минчанка.

Как только коммуникации в гостиной начали гудеть, Елена связалась с сотрудниками ЖЭУ, теплосетью и всеми, кто хоть как-то может быть причастен к проблеме. В итоге отопление в 39-м доме (во всех четырех квартирах) отключили. А минчанке безапелляционно заявили, что будут взрывать у нее в квартире пол и ремонтировать очевидно прохудившуюся трубу. Но тут уже Елена справедливо возразила: «Если мы ничьи, договор на обслуживание с нами никто не заключает, то на каком основании вы будете что-то у меня ломать. Раз мы должны выкручиваться с обслуживанием домов сами, то и вы выкручивайтесь со своими трубами как хотите».

— Как только узнала, что мы больше не под ЖЭУ, начала обращаться к коммунальщикам, чтобы заключить с ними хоть какой-то договор на обслуживание. Я же на самом деле не могу ремонтировать общегородские коммуникации, да и ненормально это — сидеть на центральных сетях и при этом быть на «самообеспечении»! Если бы я сама подводила трубы к дому от центральной канализации и водопровода, то понимаю. Но ведь нет — все это было проложено еще в прошлом веке и входит в общую систему города. Однако на все мои просьбы меня везде посылали, зато когда случилось ЧП, они считают, что имеют полное право прийти ко мне домой и сделать все, что их душе угодно. А потом оставить с разбитой квартирой. Кто мне будет восстанавливать пол? Никто — они там что-то залатают и уйдут. Знаю я их, — не верит словам (и уже даже бумагам) женщина, которая до этого годами билась за устранение куда меньших проблем.

ЖЭУ: новые договоры в процессе разработки

Пока мы были в гостях у растерянной Елены, на «шум воды» пришел главный инженер ЖЭУ №6 и пояснил, как выглядит ситуация со стороны коммунальщиков.

— С технического обслуживания дом снят. За месяцы, когда было разногласие с начислениями, всем жильцам сделали перерасчет. На данный момент я готов помочь устранить появившуюся проблему без каких-либо дополнительных договоров, чтобы запустить отопление в доме. Мы не только вскроем пол, отремонтируем трубу, но и заделаем отверстие — все бесплатно.

Все коммуникации действительно собственность жителя. Договоры на обслуживание в процессе разработки, они уже практически в оконченном виде. Всем собственникам этих домов будут разосланы уведомления о том, что в свободное время необходимо подойти к нам и заключить договор. Обсуждается два вида таких договоров — либо аналогичный техническому обслуживанию с ежемесячными отчислениями, либо по устранению аварийных ситуаций с разовой оплатой, — пояснил специалист.

— Где вы были целый год? Почему не разработали этот договор? Он до сих пор в процессе. А когда мы его увидим и сколько аварий произойдет до того, как он будет подписан? Не верю ни одному вашему слову. Сначала берете нас на баланс, а потом уже делаете все, что нужно, и устраняете последствия. Без документального подтверждения я вас к себе домой не пущу, — стояла на своем женщина.

Как бы ни было тяжко жить без отопления зимой, но ремонтников под «честное слово» Елена так и не пустила. Упорство и принципиальность принесли свои плоды: вчера минчанке вручили официальное письмо из администрации Заводского района, в котором говорится, что трубы будут отремонтированы, а пол после всех процедур приведен в порядок.

Во второй половине дня доски в проблемном месте были подняты, но оказалось, что катастрофа имеет гораздо больший масштаб, чем можно было предположить. Сгнило буквально все — соответственно, и менять тоже надо все. «Ребята, которые у меня работали, конечно, молодцы — подлезли под самый пол, заварили все, что надо. Инженер развоздушил стояк. Но это простые люди, они и работают, а начальники непонятно чем заняты», — замечает женщина.

— Не представляю, когда и чем это закончится, потому как менять надо все. Сейчас залатали в одном месте, но оно обязательно вылезет попозже в другом. Труба-то гнилая и проходит под всей квартирой, то есть взрывать пол надо не локально, а чуть ли не по всей площади. Жить в квартире будет невозможно. А об отселении в маневренный фонд или еще куда коммунальщики не говорят — мы же не на обеспечении, значит, сами должны заботиться о себе. Это просто какой-то кошмар: всю жизнь платили системе деньги, чтобы, когда все коммуникации одряхлеют, узнать, что теперь должны сами все ремонтировать и обслуживать.

И ведь самое главное, что мы не одни такие в городе. Слышала, что где-то на Ангарской люди в точно такой же ситуации, — говорит минчанка.

Почти наверняка девять бывших ведомственных домов на переулке Кабушкина — не единственные оказавшиеся за бортом системы ЖКХ. Сколько их всего по городу и стране? Зачем вообще надо было скидывать со счетов ведомственные блокированные дома? Разработаны ли типовые договоры на обслуживание городских коммуникаций и в какой срок ЖЭУ должны согласовать их с жильцами? Почему отчисления на капремонт ушли в небытие? Все эти вопросы мы адресовали Министерству жилищно-коммунального хозяйства. Как только получим на них ответы, обязательно опубликуем.

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