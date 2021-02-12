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Партизаны провели дерзкую акцию под Минском

  • 12.02.2021, 13:36
  • 2,163
Партизаны провели дерзкую акцию под Минском

Видеофакт.

Партизаны Койданова-Дзержинска провели под Минском акцию против «тараканьего шабаша» и вывесили национальную символику.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

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