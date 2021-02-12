The Economist прогнозирует, насколько эффективно будет работать вакцинация от COVID-19 12.02.2021, 13:41

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Коронавирус стать эндемическим заболеванием.

Даже чудеса имеют свои пределы. Вакцины против коронавируса были разработаны гораздо быстрее и оказались более эффективными, чем прогнозировали скептики. Без них пандемия могла бы забрать еще больше человеческих жизней. И все же, пока мир наблюдает за развитием массовой вакцинации, становится понятно, что вакцины могут не остановить COVID-19. Болезнь будет циркулировать годами и, похоже, станет эндемической. Когда COVID-19 спровоцировал первую волну пандемии, правительства стран были не готовы и растеряны. Теперь им нужно планировать свои шаги заранее. Со статьей журнала The Economist знакомит «Зеркало недели. Украина».

Называть вакцинацию чудом - это не гиперболизация. Чуть больше, чем через год после фиксации первых случаев COVID-19, определенная часть населения уже сделала прививку. В Израиле, который является лидером среди стран по темпам вакцинации, количество госпитализаций среди лиц в возрасте до 60 лет, не получивших прививку, выше, чем когда-либо. И наоборот, среди преимущественно привитых лиц старше 60 лет количество госпитализаций уже почти на 40% ниже пика в середине января, и, вероятно, это количество будет падать дальше.

Несмотря на то, что вакцины не способны предотвратить все легкие и бессимптомные случаи заболевания COVID-19, они могут обезопасить людей от смертельных случаев и тяжелого течения болезни, что действительно важно. Первые данные свидетельствуют о том, что некоторые вакцины также могут прекращать распространение вируса. Это значительно замедлило бы пандемию и, таким образом, облегчило бы давление на системы здравоохранения.

Однако, несмотря на все хорошие новости, коронавирус еще не отступает. COVID-19 будет продолжать широко циркулировать. Вирус, скорее всего, никуда не исчезнет. Правительства стран должны это учитывать.

Одной из причин того, что коронавирус останется в жизни людей надолго есть то, что изготовление и распространение достаточного количества вакцины для защиты 7,8 миллиарда людей в мире будет сверхтяжелой задачей. Даже быстрые темпы вакцинации требуют много времени, чтобы охватить много людей. За пределами «богатого мира» 85% стран еще не начали программы вакцинации. Пока миллиарды людей, живущих бедных странах, не сделают прививки, они будут оставаться «мишенью» для вируса.

Несмотря на то, что вакцины делают SARS-COV-2 менее инфекционным и защищают людей от летальных случаев, существует много неопределенности относительно новых вариантов COVID-19, которые становятся более заразными и устойчивыми к иммунной защите. Возможно, чтобы остановить распространение этих мутаций, понадобятся еще более жесткие правила социального дистанцирования.

Кроме того, новые варианты могут противостоять имеющимся вакцинам. Случаи, найденные в Бразилии и Южной Африке, также устойчивы к иммунитету, полученному естественным путем. Можно надеяться, что мутации не будут вызывать тяжелых форм течения болезни, поскольку иммунная система многих людей, которые переболели COVID-19, уже подготовлена к встрече с вирусом. Но вирус будет продолжать циркулировать в поисках незащищенных людей и мутировать дальше.

Кроме того, многие люди отказываются от вакцинации. Например, в общем десять миллионов британцев уязвимы к COVID-19 из-за возраста или других факторов. Моделирование позволяет предположить, что если только 10% из них откажутся от вакцинации и правил социального дистанцирования, когда вирус все еще может циркулировать на высоком уровне, это приведет к огромному всплеску инфекций и смертности.

На самом деле общая доля населения, которая останется невакцинированной, скорее всего, будет намного выше, чем ожидается. Прививки еще не предназначены для детей. Общины меньшинств во многих странах, которые являются наиболее уязвимыми к заражению, как правило, меньше доверяют правительству и медицинским учреждениям. Даже среди некоторых работников медицины можно увидеть людей, которые отказываются от вакцины, несмотря на то, что увидели разрушение, которое принес COVID-19, собственными глазами. С новыми вариантами COVID-19 около 80% общей популяции требует иммунитета, чтобы уменьшить циркуляцию вируса.

По всем этим причинам правительства должны начать планирование стратегии борьбы с COVID-19 как с эндемической болезнью. Сегодня власть рассматривает COVID-19 как чрезвычайную ситуацию, которая пройдет, однако, это ошибочная стратегия. Чтобы увидеть, как способы мышления различных правительств отличаются, можно посмотреть на Новую Зеландию, которая быстро отреагировала на COVID-19, закрыв собственные границы. Таким образом, страна уменьшила количество зарегистрированных смертей, но, с другой стороны, такая жесткая политика не может быть стратегией постоянной защиты, Новая Зеландия - это не Северная Корея. По мере того как уязвимые группы населения получат прививки, страна будет под давлением, чтобы открыть свои границы, а значит, встретит эндемический COVID-19 и смертность.

Во всем мире правительствам придется решить, когда и как перейти от чрезвычайных мер к политике, которая является экономически и социально устойчивой на неопределенное время. Переход будет политически тяжелым, без сомнения. Мир ожидает долгосрочная «коронавирусная реальность».

Адаптация к жизни с COVID-19 начинается с медицинской науки. Уже начата работа по модификации вакцин для обеспечения защиты от мутаций. Это должно сочетаться с усиленным наблюдением за мутациями, что распространяются. Между тем нужно разрабатывать еще более эффективные методы лечения COVID-19, чтобы спасти тех, кто страдает от тяжелого течения болезни. Кроме правительств и медицины, большая ответственность ложится и на плечи самих людей, на их поведение. Но вместо национальных локдаунов и закрытия школ, имеющих огромную цену, такие привычки, как ношение масок, могут стать частью повседневной жизни. Паспорта вакцинации и ограничения на массовые собрания людей могут стать обязательными. Наиболее уязвимым людям придется хранить большую бдительность. Несмотря на появление вакцин, следующая стадия пандемии будет пасмурной. Но даже если COVID-19 полностью не исчезнет из жизни людей, ситуация неизмеримо лучше, чем то, что было в начале вспышек коронавируса. В этом заслуга медицинской науки, резюмирует издание.

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