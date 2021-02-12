«Под Трампом тикает бомба помощнее импичмента» 3 12.02.2021, 14:03

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Дональд Трамп

фото: EPA

В руки новой администрации президента США могут попасть некоторые документы.

Согласно изданию Politico, вполне может сложиться так, что нынешняя эпопея с импичментом Трампа может оказаться всего лишь детским утренником в сравнении с тем, что сейчас происходит в тишине архивов Белого дома, пишет известный блогер Аnti-colorados в статье на сайте "Линия обороны".

По существующей процедуре, уходящая администрация сдает в архив все документы, связанные с правлением президента, уходящего в отставку. Часть документов передается в руки сменщикам на протяжении переходного периода, а часть – оформляется в архив.

Причем, категории документов, которые отдаются "из рук в руки" или прямо направляются в архив, примерно одинаковы от администрации к администрации и подчинены принципу скорейшего вхождения в курс дела новой командой. То есть, лично передается некоторый набор документов по определенным направлениям деятельности и за определенный период времени до смены власти, а большая часть документов автоматически уходит в архив, и если у новой администрации возникнет необходимость что-то там изучить, то определенные члены команды получают доступ к нужной части архивов.

Смысл этого действа заключается в том, чтобы новая команда на ходу перехватила полномочия и сразу могла включиться в происходящие прямо сейчас процессы. А дальше она сама определиться с тем, что нужно поднять из архивов, а что может там оставаться навсегда. И здесь речь не идет о каких-то договорах, меморандумах и чем-то другом, что может находиться в соответствующих ведомствах, а скорее, это рабочие документы, не предназначенные для публичного доступа. К ним могут относиться протоколы совещаний у президента или записи переговоров с иностранными партнерами, прибывающими с визитом или наоборот, протоколы переговоров президента во время его зарубежных визитов.

Иногда, важным бывает не только формализованный результат каких-то переговоров, но и то – как этот результат был достигнут, какие условия выдвигались и принимались сторонами для того, чтобы получить конечный результат, в виде подписанного документа. В общем, такое бывает важно тогда, когда действия администрации оказываются "рваными" или не очень логичными, а проще говоря, когда трудно отследить причинно-следственную связь в каком-то важном вопросе.

Эти вопросы не могли не возникнуть в отношении целого ряда публичных действий экс-президента Трампа, которые не поддаются удовлетворительному объяснению, если не брать во внимание возможность того, что Дональд Трамп является либо психически нездоровым человеком, либо он действует против интересов США, не важно по какой причине. Таких вариантов можно привести множество, начиная с разгрома отношений с европейскими союзниками и заканчивая позорными результатами его инициатив по ядерным программам Ирана и КНДР.

Результатом странных и непоследовательных действий Трампа стало то, что он сам попал в позорное положение и безусловно уронил международный авторитет США. И что самое главное, не действуй он вообще никак и проведи он все время за игрой в гольф, ситуация была более здоровой или в крайнем случае, не стала бы хуже. Но он влез в эти эпопеи по собственной инициативе и получил результат намного худший, чем до того, как он начал действовать.

Но самым загадочным остается блок переговоров Трампа и Путина, а их раунд, проведенный в Хельсинки, побил все рекорды как таинственности, так и бестолковости. Даже сторонники Трампа оказались в растерянности после этого мероприятия, поскольку никакого видимого смысла в нем не было абсолютно.

В общем, если чудак находится на должности царя, как бы номинально она не называлась, он может позволить себе вытворять что угодно и горе тому, кто сунет нос в царские дела. Но для того, чтобы это работало, обязательны, как минимум, два условия. Первое – несменяемость власти и второе – репрессивный аппарат, который может не просто эффективно уничтожать тех, кто попытался влезть в царские тайны, но и на смерти такого деятеля все остальные должны иметь урок и образец того, что будет, если ты сыграешь не по царским правилам.

Кстати, поэтому часть внесудебных казней, совершенных в пользу Путина, были именно из этого разряда. С тем же Литвиненко, уничтоженным в Лондоне, поступили именно таким образом. Сам токсин был настолько специфическим, что на нем как-бы стояла подпись Путина. Трудно поверить в то, что в начале нулевых уже не было специалистов, которые могли посчитать последствия применения полония. Наоборот, все было очень хорошо посчитано. Импотенция Запада была вычислена довольно точно, ну а основной посыл ушел своре, мол – не лезь к царю, умрешь медленной, мучительной смертью.

Ну а несменяемость власти придает комфорт ежедневному правлению. Ведь если такой деятель будет понимать, что через месяц ему прийдется покинуть свой трон, то скорее всего, его верные нукеры присягнут новому царю и вывалят все его тайны до самого дна. А он-то прекрасно понимает, что сук осины – не тот конец жизни, который он себе нафантазировал. Поэтому-то если не случится какой форс-мажор в плане Альцгеймера или чего-то такого, что вынудит поступить не так, как планировалось, то выход из власти он себе предполагает исключительно на лафете пушки, под хорошую музыку и в белых тапках.

Трамп же насмотрелся на друга Владимира и друга Си и в какой-то момент решил заделаться первым диктатором США. Но ему не повезло со страной, да и не понял он, как в цари ходят. Сначала тебе надо показать, что ты готов проливать кровь и душить оппонентов чуть ли не собственными руками, а уж потом – претендовать на престол. Его кореша – так и сделали, правда и страны у них очень хорошо понимают эти сигналы.

В общем, не удалась у Трампа эпопея с бессменным руководством и пришлось ехать играть к себе на дачу. Но теперь он уже не имеет возможности что-то переиграть или уничтожить какие-то документы, поскольку к архивам, где все это хранится, доступ дает действующий президент, а ушедший – только имеет в виду, либо его имеют в виду.

Но вот указанное издание утверждает, что Трамп имел более десятка телефонных разговоров с Путиным и даже какие-то тайные встречи. Причем, 45-й президент настолько был уверен в друге Владимире, что в основном – пользовался услугами его переводчика, а своего отсылал, чтобы тот не слушал ничего лишнего. Так вот, что касается именно тайных встреч, то о них (возможно) может и не наступить ясности, а что касается телефонных переговоров, то на линии всегда оставался сотрудник Белого дома, который стенографировал эти разговоры и в итоге оставались так называемые "мемконы", которые сейчас лежат в архивах.

Эксперты в делах Белого дома говорят о том, что Байден безусловно имеет представление о тайных контактах Трампа и Путина (и не только Путина) и безусловно поручит или уже поручил провести проверку всего того, что Трамп утаил даже от собственных помощников и уж точно – от Госдепартамента.

Есть информация о том, что Эрик Грин, ветеран дипломатической службы, который в течение многих лет специализировался на России в Государственном департаменте, уже привлечен для того, чтобы разобраться в сути тайных телефонных разговоров Трампа с Путиным, каждый из которых длился час и более. И хоть бывшие сотрудники Трампа говорят о том, что тот вряд ли мог бы что-то такое сказать, чего он не говори публично, но меры, предпринятые Трампом по сокрытию этих контактов, говорят об обратном. Разведсообщество США тоже имеет другое мнение, причем – имеет для этого веские основания.

В общем, вполне возможно, что под Трампом тикает бомба помощнее импичмента и во что все может вылиться, можно только предполагать.

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