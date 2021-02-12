В Стамбуле под землей ученые обнаружили загадочный храм 12.02.2021, 14:33

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иллюстрационное фото

Все древнее сооружение было построено из мрамора.

Во время археологических раскопок археологи нашли руины храма, под которым были массовые захоронения. По словам археологов, все сооружение было построено из мрамора. Ученые пришли к выводу, что этот храм использовался в религиозных целях. На эту находку археологи наткнулись во время раскопок, пишет lenta.ua.

Под руинами данного храма, археологи нашли большое количество захоронений. Эти захоронения были в виде больших братских могил и ученые не смогли дать никаких объяснений данной находки. Ведь за всю историю археологических раскопок, такие виды захоронений были найдены впервые.

Ученые пришли к выводу, что если продолжать раскопки на данном месте, то тайна храма будет вскоре разгадана. Археологи также заявили, что этот тайный храм — это не единственная находка, которую они сделали в Стамбуле. Они также нашли тысячи монет, дата изготовления которых — 7 век до нашей эры. Ученые заявили, что эти монеты символизируют то, что данная территория когда-то была местом слепых людей.

Археологи на сегодняшний день продолжают проводить раскопки вокруг таинственного храма, так как они хотят узнать все загадки, которые есть в нем.

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