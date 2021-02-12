Доллар снова рванул вверх: в чем причина 1 12.02.2021, 14:40

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Нефть или слова политиков?

Последние события с курсами можно разделить на два этапа: до и после. Что касается первого этапа, то курс доллара начал расти по вполне объективным причинам, которые многим понятны. Нефть пошла вниз, доллар укрепился к евро — рубль отреагировал болезненно и подешевел. Но тут «на сцену» вышел Сергей Лавров и сделал заявление, пишет infobank.

Если кратко выразить смысл слов министра иностранных дел РФ, то они звучат так:

«Россия готова к разрыву дипломатических отношений с Евросоюзом».

Конечно, как опытный дипломат, Сергей Лавров добавил много «если» и «вдруг», но смысл от этого особенно не поменялся. На российский рынок словно опрокинули ушат холодной воды.

По крайней мере, российскому рублю такое громкое заявление сил не прибавило. Плюс, конец недели. Как итог, в пятницу 12 февраля 2021 года российский рубль подешевел. Курс доллара вырос на 17,99 копейки, до 73,9378 RUB.

«Белка», привязанная к росрублю, сделала стойку из серии «Началось?» и тоже потеряла в цене.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 февраля 2021-го года выглядят следующим образом:

- курс доллара ушел вверх на 0,0138 (+0,54%), до 2,5886 белорусского рубля;

- курс евро увеличился на 0,0106 (+0,34%), до 3,1355 белорусского рубля;

- российский рубль стал дороже на 0,0035 (+0,10%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4964 белорусского рубля, за сотню.

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