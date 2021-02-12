«Работа над проектом Магнитского считалась в Кремле предательством» 12.02.2021, 14:48

Владимир Кара-Мурзу

Расследователь Bellingcat рассказал о мотивах покушений на Владимира Кара-Мурзу.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России, которые следили за политиком Алексеем Навальным, отслеживали перемещение и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего и "предприняли две попытки отравить его", утверждают в совместном расследовании издание The Insider и расследовательская группа Bellingcat.

Владимир Кара-Мурза (младший) лоббировал в США принятие "закона Магнитского", который предусматривает введение санкций против российских политиков и чиновников. Он дважды был госпитализирован с отравлением, в 2015 и в 2017 году, однако с чем было связано резко ухудшение здоровья политика до сих пор не было точно известно. В 2018 году ФБР, которому передали кровь политика для анализа, в 2018 году отказалась раскрывать результаты лабораторной экспертизы.

О "группе отравителей из ФСБ" расследователи Bellingcat впервые рассказали в конце 2020 года: тогда, расследуя отравление политика Алексея Навального, они обнаружили группу сотрудников российских спецслужб, которые постоянно ездили за оппозиционером. Позже они нашли, что эти же люди следовали за несколькими другими российскими оппозиционерами, которые умерли при загадочных обстоятельствах. Расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал "Настоящему Времени", что они поняли о логике действий ФСБ после расследований и какие могли быть мотивы у государства устранять оппозиционеров.

— Вы уже подготовили и опубликовали три материала о предполагаемых отравителях из ФСБ? Не боитесь, что кто-то начнет ездить за вами, предпринимать какие-то меры?

— Конечно, предпринимают, не буду пускаться в подробности. Раньше я считал, что все-таки Кремль и структура безопасности ФСБ не стали бы ходить за людьми, которые находятся в публичном свете, но после наших последних расследований этот уровень безопасности как-то отпал. Нам понятно, что они даже за такими, которых публично называют врагами Кремля, тоже охотятся, так что опасность есть реальная, я считаю.

— Если Владимира Кара-Мурзу пытались отравить дважды и дважды он выжил, вы понимаете, какая была цель у этих отравлений?

— Я не могу допустить другую цель, чем попытка убийства. Мы общались со многими экспертами по химоружию, которые сказали, что любые из этих возможных ядов, которые используются, на основе симптомов, о которых они читали, они не могут быть дозированы так, чтобы только напугать человека, чтобы сделать так, чтобы он ненадолго отключился, а потом просто сбежал из страны.

Любая попытка – это попытка [покушения] на жизнь. А то, что мы не видим большого успеха каждый раз, во-первых, мы уже доказали, что есть случаи, когда был успех, то есть, скорее всего, мы чаще видим неуспехи, чем успехи. И, во-вторых, думаю, что можно сказать, что многие из этих новых попыток, они все-таки [происходят] на основе новых доработанных ядов, потому что мы вместе с вашими коллегами из Радио Свобода обнаружили целый комплекс институтов, которые занимаются именно доработкой ядов типа "Новичка".

— Какой предполагаемый мотив его отравления? Вы указываете участие в составлении списка Магнитского. Могли ли быть и другие причины отравления Кара-Мурзы?

— Конечно, мы должны найти причины, которые вписываются в эту матрицу возможных мотивов для этой группы, которую мы видим. И там один из мотивов – это терроризм, второй из мотивов – это предательство в глазах Кремля, третий мотив – это угроза режиму. В этом случае, мы считаем, поскольку все-таки он молодой политик, он хотя и был очень открытым противником режима, он лично не угрожал самому президенту. Но я считаю, что сама работа над проектом Магнитского – это считалось в Кремле предательством, и они открыто об этом говорили. Поэтому это самый логичный мотив, который вписывается в их логику.

— А есть ли какое-то объяснение, почему слежка за объектом отравления каждый раз длилась несколько месяцев?

— Конечно, есть объяснение. Во-первых, они должны выяснить его или ее образ жизни, выяснить [образ жизни именно в переездах], потому что то, что мы видим, есть какое-то предпочтение к попытке отравить во время поездок из-за границы и Москвы, скорее всего, потому что это проще, потому что есть доступ к гостинице, а не к дому, где соседи все-таки могут увидеть. И медицинские учреждения не так хорошо работают, как в Москве. Для того, чтобы понять, как провести такую операцию, они должны какое-то время за ними следить, так что это очень логично.

Другая альтернативная версия, что все-таки делали попытки несколько раз, – просто не смогли попасть в комнату отеля, например.

— В вашем расследовании есть важный акцент на позиции ФБР, которая не раскрывает информацию об отравлении. Вы рассматриваете вероятную причину – визит главы ФСБ Александра Бортникова, общение с руководством ФБР. Сейчас со сменой президента США ожидаете ли вы новостей из Вашингтона?

— Да, мы ожидаем новостей из Вашингтона. Конечно, здесь не обязательно искать какую-то очень большую конспирологию, почему это было спрятано. Очевидно, что есть привязка к этому посещению, потому что есть файл, который мы показываем, который мы получили от господина Кара-Мурзы, который привязывает его личность именно к этому визиту, то есть расследование по его отравлению [связано с] этим визитом. Возможно, Америка получила какие-то гарантии по другим очень важным для американского государства темам, которые были важнее, чем необходимость раскрыть жертве, чем он был отравлен. Я думаю, что очень вероятно, что в новой администрации секрет об этом поддерживаться не будет. Будет сильное давление на администрацию Байдена раскрыть эти факты.

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