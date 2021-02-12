Венгрия начала вакцинацию «Спутником V» 12.02.2021, 15:07

Фото: ТАСС

Венгерское правительство стало первым в ЕС, которое приобрело российскую вакцину.

Венгрия в пятницу начала прививать своих граждан российской вакциной "Спутник V".

Об этом заявила главный врач Венгрии Цецилия Мюллер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Origo.

По ее словам, любой человек, старше 18 лет, может получить вакцину "Спутник V". На данный момент пока никаких сообщений о побочных эффектах не поступало, добавила она.

"Спутник V" следует использовать с осторожностью при некоторых хронических заболеваниях, так венгерские власти решили не использовать вакцину при хронических заболеваниях.

Венгерский национальный центр охраны здоровья окончательно утвердил применения вакцины "Спутник V" в Венгрии 7 февраля.

Предварительное одобрение венгерского регулятора российская вакцина получила в январе.

Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 22 января. Венгрия купит 2 млн доз российской вакцины.

Правительство Венгрии стало первым в ЕС, которое приобрело российскую вакцину.

В Венгрии теперь разрешено применение четырех вакцин - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и "Спутник V".

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