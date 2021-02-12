закрыть
12 февраля 2021, пятница, 17:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Власти, как черт ладана, боятся всего бело-красно-белого»

11
  • 12.02.2021, 15:15
  • 5,418
«Власти, как черт ладана, боятся всего бело-красно-белого»
Фото: AFP

81-летний пенсионер выступил в защиту нашего национального флага.

Житель Барановичей Андрей Николаевич прислал в редакцию Intex-press письмо, которое он написал под впечатлением материала «Борьба за флаг», вышедшего в нашей газете 3 февраля. В статье обсуждалась тема возможности признания бчб-символики экстремистской.

Андрею Николаевичу 81 год. По его словам, он следит за новостями и событиями в нашей стране: читает независимую прессу, смотрит государственное телевидение и формирует свое мнение исходя из нескольких источников информации. Приводим текст его письма:

«Мой жизненный опыт подсказывает, что нельзя оставаться равнодушным к обсуждаемой теме, и я хочу высказать свои суждения.

Начнем с того, что автор бело-красно-белого флага создал один из красивейших флагов мира: ничего лишнего, полосы расположены симметрично, сочетание цветов идеальное, нарядный, яркий, праздничный, торжественный! Белый цвет символизирует чистоту, незапятнанность (как наряд невесты), миролюбие и нейтральность, соответствует названию нашей республики. Красная полоса символизирует кровь, пролитую за освобождение от супостатов и за правое дело. Даже в пасмурный день от этих флагов становится светлее на улицах и площадях.

Нашему бело-красно-белому флагу уже более ста лет, а гербу «Погоня» – около 700 лет. Следуя традициям, наша символика должна была остаться без изменений после обретения независимости, как это сделала Россия и бывшие республики СССР, возродившие свою историческую символику. Зачем было изобретать велосипед? Хороший пример в этом деле показывает консервативная православная церковь, кстати, в одежде священников есть белые и красные цвета, символизирующие одежды Христа на кресте.

В 1992 году депутаты Всебелорусского съезда 12-го созыва Наумчик, Сямдзянова и примкнувший к оппозиции Лукашенко впервые внесли бело-красно-белый флаг в Овальный зал. Эта символика стала появляться на документах, на деньгах. Выпустили в продажу значки, сувениры с национальной символикой.

Наш флаг четыре года гордо развевался над административными зданиями, где в основном заседали бывшие чиновники-коммунисты. Народ вначале нормально воспринял и независимость, и новую символику РБ. Под этим, как выяснилось позже, «фашистским» флагом принимал присягу не только первый президент Александр Лукашенко, но и военнослужащие срочной службы всех призывов. По идее, им теперь надо каяться и повторно принимать присягу под красно-зеленым флагом.

Но, как говорится, недолго музыка играла. Функционеры от номенклатуры вспомнили, что при немцах этот флаг носили полицаи. Но если вспоминать прошлое, то давайте вспомним все честно. И то, что немцы белорусские школы открывали, а, например, в Могилеве до недавнего времени по-белорусски обучалась только одна девочка Ялинка.

Давайте вспомним и то, что энкавэдэшники при Сталине под красным знаменем убили в Куропатах и по всей стране миллионы своих сограждан. Только за одну ночь в Минске в 1937 году убили сто выдающихся представителей интеллигенции, цвет нации. А теперь возят школьников на «Линию Сталина» и рассказывают детям сказки.

Да, фашисты – ужасные преступники, убили миллионы людей во многих странах. Но при чем здесь бело-красно-белый флаг, который появился, когда фашистов в Германии еще не было? Можно запретить иметь дома ножи на том основании, что кто-то кого-то зарезал, но ножом можно и хлеб отрезать, и операцию человеку сделать. У немцев на пряжках ремней были слова Gotmituns! – С нами Бог! Что не мешало им творить злодеяния. Так, может, по логике противников бело-красно-белого флага всех верующих в нашей стране преследовать как фашистских единоверцев?

В 1995 году у нас ввели подправленную советскую символику. Убрали серп и молот на красно-зеленом флаге. Автора этой символики мы не знаем. Символике уже 25 лет, молодая, но и ее уже успели запятнать. Ни один политолог на БТ не расскажет вам, куда без суда и следствия бесследно исчезли, испарились – нет, не бомжи – а бывший министр МВД генерал Захаренко, председатель ЦИК Гончар, журналист Завадский, бизнесмен Красовский. И под каким флагом их казнили.

Смена символики – дело ответственное. Нельзя подвергаться веяниям сезонной моды и изменениям в политической жизни. Ставить вопросы на референдум не всегда правильно. Большинство людей, скажем, в геральдике, не компетентны, да и фальсификации неизбежны.

Как черт ладана теперь боятся провластные структуры всего бело-красно-белого. Сочетание этих двух цветов у них ассоциируется с протестом, бунтом, развалом страны.

Уже и у обывателя могут возникнуть абсурдные вопросы: в какие цвета красить шлагбаумы, не попадет ли под подозрение у нас в городе башня ТЭЦ, кирпичи которой раскрашены в эти пугающие цвета? Да и наряд Деда Мороза подозрительно бэнээфовский? Можно ли пионеру ходить в белой рубашке с красным галстуком? Может, мужчина в костюме, белой рубашке и красном галстуке – это «протестун»? Не удивляйтесь. При Сталине аккордеон считался вражеским инструментом. И вообще советские коммунисты нас пугали жвачкой и кока-колой, за хранение долларов могли посадить.

Времена изменились. Атеисты сожгли партбилеты и зажгли в церкви свечи. Уже 50 лет все одеты в американские штаны (джинсы). У каждого под окном стоит иномарка. Но вот только не дает им покоя бело-красно-белый флаг.

Конечно, долг – это не кусок цветной ткани. Это символ и святыня Родины. Воинскую часть расформируют, если утеряно знамя. Ни одна страна в мире не относится пренебрежительно к своей национальной символике.

Властям надо смириться с тем, что в стране есть две символики, и если невозможно быстро найти компромиссное решение по урегулированию конфликта, то хотя бы суметь договориться по основным вопросам. А насилие рождает ответное насилие и увеличивает напряженность в обществе».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок