«Власти, как черт ладана, боятся всего бело-красно-белого» 11 12.02.2021, 15:15

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Фото: AFP

81-летний пенсионер выступил в защиту нашего национального флага.

Житель Барановичей Андрей Николаевич прислал в редакцию Intex-press письмо, которое он написал под впечатлением материала «Борьба за флаг», вышедшего в нашей газете 3 февраля. В статье обсуждалась тема возможности признания бчб-символики экстремистской.

Андрею Николаевичу 81 год. По его словам, он следит за новостями и событиями в нашей стране: читает независимую прессу, смотрит государственное телевидение и формирует свое мнение исходя из нескольких источников информации. Приводим текст его письма:

«Мой жизненный опыт подсказывает, что нельзя оставаться равнодушным к обсуждаемой теме, и я хочу высказать свои суждения.

Начнем с того, что автор бело-красно-белого флага создал один из красивейших флагов мира: ничего лишнего, полосы расположены симметрично, сочетание цветов идеальное, нарядный, яркий, праздничный, торжественный! Белый цвет символизирует чистоту, незапятнанность (как наряд невесты), миролюбие и нейтральность, соответствует названию нашей республики. Красная полоса символизирует кровь, пролитую за освобождение от супостатов и за правое дело. Даже в пасмурный день от этих флагов становится светлее на улицах и площадях.

Нашему бело-красно-белому флагу уже более ста лет, а гербу «Погоня» – около 700 лет. Следуя традициям, наша символика должна была остаться без изменений после обретения независимости, как это сделала Россия и бывшие республики СССР, возродившие свою историческую символику. Зачем было изобретать велосипед? Хороший пример в этом деле показывает консервативная православная церковь, кстати, в одежде священников есть белые и красные цвета, символизирующие одежды Христа на кресте.

В 1992 году депутаты Всебелорусского съезда 12-го созыва Наумчик, Сямдзянова и примкнувший к оппозиции Лукашенко впервые внесли бело-красно-белый флаг в Овальный зал. Эта символика стала появляться на документах, на деньгах. Выпустили в продажу значки, сувениры с национальной символикой.

Наш флаг четыре года гордо развевался над административными зданиями, где в основном заседали бывшие чиновники-коммунисты. Народ вначале нормально воспринял и независимость, и новую символику РБ. Под этим, как выяснилось позже, «фашистским» флагом принимал присягу не только первый президент Александр Лукашенко, но и военнослужащие срочной службы всех призывов. По идее, им теперь надо каяться и повторно принимать присягу под красно-зеленым флагом.

Но, как говорится, недолго музыка играла. Функционеры от номенклатуры вспомнили, что при немцах этот флаг носили полицаи. Но если вспоминать прошлое, то давайте вспомним все честно. И то, что немцы белорусские школы открывали, а, например, в Могилеве до недавнего времени по-белорусски обучалась только одна девочка Ялинка.

Давайте вспомним и то, что энкавэдэшники при Сталине под красным знаменем убили в Куропатах и по всей стране миллионы своих сограждан. Только за одну ночь в Минске в 1937 году убили сто выдающихся представителей интеллигенции, цвет нации. А теперь возят школьников на «Линию Сталина» и рассказывают детям сказки.

Да, фашисты – ужасные преступники, убили миллионы людей во многих странах. Но при чем здесь бело-красно-белый флаг, который появился, когда фашистов в Германии еще не было? Можно запретить иметь дома ножи на том основании, что кто-то кого-то зарезал, но ножом можно и хлеб отрезать, и операцию человеку сделать. У немцев на пряжках ремней были слова Gotmituns! – С нами Бог! Что не мешало им творить злодеяния. Так, может, по логике противников бело-красно-белого флага всех верующих в нашей стране преследовать как фашистских единоверцев?

В 1995 году у нас ввели подправленную советскую символику. Убрали серп и молот на красно-зеленом флаге. Автора этой символики мы не знаем. Символике уже 25 лет, молодая, но и ее уже успели запятнать. Ни один политолог на БТ не расскажет вам, куда без суда и следствия бесследно исчезли, испарились – нет, не бомжи – а бывший министр МВД генерал Захаренко, председатель ЦИК Гончар, журналист Завадский, бизнесмен Красовский. И под каким флагом их казнили.

Смена символики – дело ответственное. Нельзя подвергаться веяниям сезонной моды и изменениям в политической жизни. Ставить вопросы на референдум не всегда правильно. Большинство людей, скажем, в геральдике, не компетентны, да и фальсификации неизбежны.

Как черт ладана теперь боятся провластные структуры всего бело-красно-белого. Сочетание этих двух цветов у них ассоциируется с протестом, бунтом, развалом страны.

Уже и у обывателя могут возникнуть абсурдные вопросы: в какие цвета красить шлагбаумы, не попадет ли под подозрение у нас в городе башня ТЭЦ, кирпичи которой раскрашены в эти пугающие цвета? Да и наряд Деда Мороза подозрительно бэнээфовский? Можно ли пионеру ходить в белой рубашке с красным галстуком? Может, мужчина в костюме, белой рубашке и красном галстуке – это «протестун»? Не удивляйтесь. При Сталине аккордеон считался вражеским инструментом. И вообще советские коммунисты нас пугали жвачкой и кока-колой, за хранение долларов могли посадить.

Времена изменились. Атеисты сожгли партбилеты и зажгли в церкви свечи. Уже 50 лет все одеты в американские штаны (джинсы). У каждого под окном стоит иномарка. Но вот только не дает им покоя бело-красно-белый флаг.

Конечно, долг – это не кусок цветной ткани. Это символ и святыня Родины. Воинскую часть расформируют, если утеряно знамя. Ни одна страна в мире не относится пренебрежительно к своей национальной символике.

Властям надо смириться с тем, что в стране есть две символики, и если невозможно быстро найти компромиссное решение по урегулированию конфликта, то хотя бы суметь договориться по основным вопросам. А насилие рождает ответное насилие и увеличивает напряженность в обществе».

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