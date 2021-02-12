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В Сеть попала команда, запускающая российский «Искандер»

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  • 12.02.2021, 15:19
  • 5,202
В Сеть попала команда, запускающая российский «Искандер»
Фото: Wikimedia Commons/Vitaly V. Kuzmin

Военные называют ее «эсэмэской».

Команда на пуск ракеты российского комплекса «Искандер» боевому расчету приходит в виде текстового сообщения «Перейти в готовность 1», называемого военными эсэмэской, выяснила «Российская газета».

Согласно газете, «у сообщения есть невидимая часть: это координаты цели, набор цифр и символов, понятных компьютеру». «Получив приказ стрелять, расчет задраивается в кабине, полученный код вводится в бортовой компьютер, затем командир нажимает кнопку "Режим", и дальше машина действует самостоятельно: раскручивает гироскопы ракеты, опускает опоры, раздвигает крышу, поднимает ракету и так далее», — объясняет издание.

Газета пишет, что «подготовка к пуску занимает восемь минут, в течение семи команду можно отменить», а запустить ракету можно не только из кабины, но «и с улицы»: «Для этого в боку машины под броневой заслонкой есть выносной пульт. На нем тоже табло и две кнопки. Их надо нажать одновременно».

В январе «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что для наведения оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» будут использоваться разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в частности, «Форпост».

В декабре 2020 года в американском журнале The National Interest заявили, что данный ОТРК мог изжить себя.

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