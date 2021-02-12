Медики признали, что «бразильский» штамм коронавируса в три раза заразнее самого первого варианта COVID-19 1 12.02.2021, 16:13

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Об этом заявил Минздрав Бразилии.

Об этом сообщил глава Минздрава Бразилии Эдуардо Пазуелло, пишет «Новое время».

Он добавил, что вакцины, которые есть на рынке, эффективны от этого штамма.

«Мы имеем четкие данные по анализу, что вакцины имеют эффективность против этого варианта. Но он заразнее. По нашим данным, в три раза заразнее», — уточнил Пазуелло.

При этом глава Минздрава Бразилии не уточнил, на какое именно исследование опирался.

Что известно о новых штаммах коронавируса

В конце декабря 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Ученые лондонского Имперского колледжа пришли к выводу, что новая мутация коронавируса гораздо заразнее, чем предыдущая версия вируса.

Впоследствии обнаружили новые штаммы коронавируса в ЮАР, Бразилии и Германии. Ученые предполагают, что новые мутации коронавируса более заразные, чем другие варианты вируса.

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