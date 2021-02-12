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Белорусский Минздрав одобрил вакцину «Спутник V» для людей старше 60 лет

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  • 12.02.2021, 16:41
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Белорусский Минздрав одобрил вакцину «Спутник V» для людей старше 60 лет
Фото: ТАСС

Решение было принято в связи с одобрением регулятора российской вакцины.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак «Спутник V» одобрена Минздравом Беларуси для применения у людей старше 60 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

— Данное заключение было принято по результатам оценки материалов регистрационного досье специалистами нашего центра и ведущими учеными экспертами — инфекционистами, эпидемиологами, генетиками Беларуси. Решение принималось с учетом разрешения о возможности применения вакцины у людей старше 60 лет, принятого в декабре 2020 регулятором страны производителя — Минздравом России, — отметил директор РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Дмитрий Гринько.

Вакцины Гам-КОВИД-Вак «Спутник V» у лиц старше 60 лет изучалась в двух клинических исследованиях в России.

В одном из исследований участвовали добровольцы от 18 лет и старше. В этом исследовании участие приняло почти 40 тысяч человек. Из них число добровольцев старше 60 лет, получивших вакцину «Спутник V», составило 1029 человек. 588 добровольцев старше 60 лет мужчины и 441 участницы — женщины. Возраст самого старшего участника исследования 87 лет.

Во втором исследовании вакцина применялась только у людей старше 60 лет, и в нем приняли участие 110 добровольцев. Название этого исследования — «Открытое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам- КОВИД-Вак» раствор для внутримышечного введения при участии добровольцев в возрастной группе старше 60 лет».

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