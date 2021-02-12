закрыть
12 февраля 2021, пятница, 17:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-глава Нацбанка: Белорусский народ может сам решить все проблемы

  • 12.02.2021, 17:10
  • 1,887
Экс-глава Нацбанка: Белорусский народ может сам решить все проблемы
Станислав Богданкевич

В экономическом кризисе виновата власть.

Экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич в интервью «Радыё Рацыя» заявил, что именно власти виноваты в текущем экономическом кризисе.

«Белорусский народ — не глупый, может сам решить проблемы, и я уверен, что решил бы, если бы те, кто при власти, не натягивали удила. Им не нужно, чтобы в стране процветала инициатива и частный бизнес. Им нужны убыточные предприятия и зависимые работники», — сказал Станислав Богданкевич в конце разговора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок