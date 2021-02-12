Экс-глава Нацбанка: Белорусский народ может сам решить все проблемы
- 12.02.2021, 17:10
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В экономическом кризисе виновата власть.
Экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич в интервью «Радыё Рацыя» заявил, что именно власти виноваты в текущем экономическом кризисе.
«Белорусский народ — не глупый, может сам решить проблемы, и я уверен, что решил бы, если бы те, кто при власти, не натягивали удила. Им не нужно, чтобы в стране процветала инициатива и частный бизнес. Им нужны убыточные предприятия и зависимые работники», — сказал Станислав Богданкевич в конце разговора.