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СМИ: В Офисе Зеленского готовятся создать новую партию

  • 12.02.2021, 17:24
СМИ: В Офисе Зеленского готовятся создать новую партию

О новом политическом проекте задумались на фоне падения рейтинга партии власти в Украине.

В Офисе президента Украины думают над созданием еще одной партии, кроме "Слуги народа". Об этом говорится в материале шеф-редактора lb.ua Сони Кошкиной "Полураспад "Слуги народа", "партия Разумкова" и новый политпроект Банковой".

"Думаю, что на следующих выборах, когда бы они ни состоялись, от "Слуги народа" пойдет две, а то и три силы. Одна из них будет непосредственно "Слуга народа", а две или как минимум одна – новая сила", – заявлял в интервью LB.ua еще в прошлом октябре политолог, нардеп от "СН" Никита Потураев.

Ее кодовое название – "новая партия Банковой". По данным источников Кошкиной, никакой конкретики еще нет, но одним из прообразов нового проекта может стать партия "Наш край". Сейчас совместно с группой "Рейтинг" проводится ряд исследований, и уже после их результатов будет более детальное обсуждение идеи.

При этом, говорится в материале, авторы идеи заявляют, что "Слугу народа" никто не отменял", от нее не отказываются. Но рейтинг партии падает, и "для успешной деятельности в дальнейшем нужны две параллельные колонны".

По словам собеседника журналистки, на предыдущих президентских выборах в партии четко понимали, какая их сильная сторона, каков запрос общества; понимали, что центристская ниша свободна и т.д. Но сейчас ситуация поменялась: "нужно очень внимательно изучить обстоятельства; определиться, на какую часть электорального пирога мы можем претендовать и только тогда запускать работу", – заявил собеседник автора.

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