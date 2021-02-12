«Лукашенко просто решил, что государственные деньги — это его деньги» 11 12.02.2021, 17:45

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Александр Малашко

Бизнесмен озвучил несколько неудобных вопросов, которые бы он задал диктатору.

Белорусский правитель во второй день работы «всебелорусского собрания» внезапно обрушился с длинной и полной обид речью на частный бизнес.

О том, как предприниматели восприняли основной посыл Лукашенко — «хочешь быть богатым — делись или уезжай отсюда», узнали у директора управляющей компании «Просто» Александра Малашко, пишет «Салiдарнасць».

— Любое нормальное государство строится на малом и среднем бизнесе. Это много рабочих мест. Это вопрос самозанятости, когда люди сами берут за себя ответственность и начинают зарабатывать, сказал бизнесмен в экспресс-комментарии. — Лукашенко когда-то уже обещал пожать руку последнему предпринимателю. И сейчас, думаю, будет еще более жесткое «вытряхивание» денег из небольших предприятий так, чтобы остались только крупные.

Он думает, что крупные предприятия, которые в основной своей массе убыточные, могут создавать новые деньги. Но только бизнес создает добавочную стоимость и новые деньги. Почему-то этого не понимают все, кто окончил сельхозакадемию в Горках.

Александр Малашко не без сожаления констатирует, что наблюдает отток бизнеса и частного капитала из страны:

— Когда все закроются, как Лукашенко хочет, и уедут, один «Беларуськалий» просто-напросто не сможет приносить достаточно денег.

Самое главное в Беларуси сегодня — это повышение покупательской способности граждан. Люди должны зарабатывать, тогда они будут тратить деньги, и государство будет развиваться.

Сейчас оно уже в упадочном состоянии, а скоро здесь будет «выжженное поле», — говорит бизнесмен.

Одной из причин обвинений в адрес богатых людей он считает необоснованное личное обогащение самой семьи белорусского правителя.

— Лукашенко все время напоминают про его 18 дворцов-резиденций, про майбахи и вертолеты. И вот он в ответ на это: а что я, посмотрите, у Бабарико это тоже есть. И вообще я тут все для вас, а вы для меня ничего.

Но на самом деле люди в бизнесе деньги зарабатывают, а он просто решил, что государственные деньги — это его деньги. Хотя Маргарет Тэтчер в свое время очень хорошо сказала: «Нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков».

У психологов есть такое понятие — «профессиональная деформация». Она наступает каждые 5-7 лет. По самым скромным подсчетам, у Лукашенко произошло уже 4 профдеформации!

Поэтому он рассказывает, как мы с вами ходили «без штанов в 90-е годы», как он все нам дал, выкормил и вырастил. А теперь он считает, что мы должны содержать своего родителя, платить ему алименты, — иронизирует топ-менеджер.

Собеседник говорит, что подобные эмоциональные спичи белорусского правителя его давно уже не впечатляют. Вместо них он делится мечтой попить чаю с Александром Лукашенко и задать пару простых вопросов.

— Вы ж понимаете, что я не пропаду, потому что я знаю, что делать, и могу работать руками, ногами, а, главное, головой. А в Беларуси сейчас получается, как в песенке из мультфильма про Мюнхаузена: «Пиратам не нужны науки — и это ясно почему: у нас и ноги есть, и руки, а голова нам ни к чему».

У меня есть мечта попить чаю с Александром Лукашенко и задать пару простых вопросов. Я бы спросил, кто, на его взгляд, создает деньги в любой стране, приведя два момента — побежденную Германию, экономика которой сегодня «номер 1» в Европе, и победившую Беларусь, которая занимает 156 место в рейтинге демократических стран.

Почему у нас предприятия создаются по принципу анекдота «наш начальник — сволочь, заставляет работать за троих, хорошо, что нас пятеро»? Где брать деньги еще на двоих, которые на самом деле там не нужны?

Почему у меня и государства такие разные подходы к эффективности производства? Для меня это — оптимизировать предприятие, а для госсектора — освоить деньги.

И последний, самый важный: сколько он лично создал рабочих мест? Лично я за свою жизнь создал очень много рабочих мест и продолжаю их создавать. Причем люди зарабатывают, а кто хочет, зарабатывает много, — перечислил предприниматель с богатым опытом управления вопросы, ответы на которые хотел бы получить лично от Лукашенко.

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