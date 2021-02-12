закрыть
12 февраля 2021, пятница, 19:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Олимпиада в Токио: назвавший женщин болтливыми глава оргкомитета Игр ушел в отставку

3
  • 12.02.2021, 17:51
  • 1,389
Олимпиада в Токио: назвавший женщин болтливыми глава оргкомитета Игр ушел в отставку
Ёсиро Мори
Фото: EPA

Позднее он сам признался, что его ругали не только в прессе, но и дома.

Глава оргкомитета Олимпийских игр-2021 в Токио Ёсиро Мори ушел в отставку после скандала из-за его высказываний в отношении женщин, входящих в состав комитета. Его слова вызвали шквал негодования в Японии и за ее пределами, сообщает BBC.

В частности, Ёсиро Мори сказал, что женщины слишком много говорят и совещания с их участием длятся слишком долго. Также по его словам, женщины в ходе заседаний все время пытаются соперничать друг с другом.

Свое заявление об отставке он подал в пятницу на заседании оргкомитета. «Важно сделать так, чтобы Олимпиада в июле состоялась, и мое присутствие не должно этому помешать», - сказал он участникам встречи.

Пока неясно, кто сменит Мори на посту главы оргкомитета. Сам он предложил на это место спортивного чиновника со стажем, 84-летнего Сабуро Кавабучи, но его кандидатура вызвала негативную реакцию в обществе именно потому, что ее выбрал Мори.

В 2000-2001 гг Ёсиро Мори занимал пост премьер-министра Японии и за этот период допустил ряд публичных высказываний, приведших к скандалам. В результате в апреле 2001 года он был вынужден подать в отставку.

Что именно сказал Мори

В настоящий момент Олимпийский оргкомитет состоит из 24 членов и только семь из них - женщины.

Высказывания Мори, стоившие ему карьеры, прозвучали в ходе обсуждения вопроса об увеличении числа женщин в составе совета директоров.

«Если мы увеличим число женщин, надо будет установить регламент на их выступления. Они с трудом могут вовремя остановиться, и это раздражает», - сказал Мори, занимавший ранее пост премьер-министра страны.

Позднее он сам признался, что его ругали не только в прессе, но и дома.

«Моя жена меня жутко отчитала. «Ты опять сказал что-то плохое? Мне снова придется краснеть, потому что ты настроен против женщин» - так она говорила», - сообщил Ёсиро Мори.

По его словам, от дочери и внучки ему тоже досталось.

Как развивались события

Скандал в Японии разгорелся на прошлой неделе, но поначалу речь об отставке Мори не шла.

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал слова 83-летнего Мори абсолютно неуместными и заверил, что равенство - один из основополагающих принципов организации.

«Как лидеры Олимпийского движения мы следуем нашей миссии по продвижению и поддержке женщин на всех уровнях и во всех структурах, как это и прописано в Олимпийской хартии», - говорится в официальном заявлении МОК.

После того как Мори извинился, МОК заявил, что считает инцидент исчерпанным. Но призывы к его отставке звучали все настойчивее. Около 440 волонтеров, без которых не обходится ни одна Олимпиада, отказались от участия в Играх в знак протеста.

В минувший вторник женщины-парламентарии пришли на работу в белой одежде в знак протеста против высказываний чиновника. Их поддержали некоторые коллеги-мужчины.

Накануне с критикой в адрес Мори выступил генеральный спонсор Олимпийских игр в Токио - автомобильный концерн Toyota.

«Мы разочарованы недавними высказываниями президента оргкомитета токийских Игр, которые прямо противоположны ценностям, которые Toyota уважает и поддерживает», - заявил глава концерна Акио Тойода.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок