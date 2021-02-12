Олимпиада в Токио: назвавший женщин болтливыми глава оргкомитета Игр ушел в отставку 3 12.02.2021, 17:51

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Ёсиро Мори

Фото: EPA

Позднее он сам признался, что его ругали не только в прессе, но и дома.

Глава оргкомитета Олимпийских игр-2021 в Токио Ёсиро Мори ушел в отставку после скандала из-за его высказываний в отношении женщин, входящих в состав комитета. Его слова вызвали шквал негодования в Японии и за ее пределами, сообщает BBC.

В частности, Ёсиро Мори сказал, что женщины слишком много говорят и совещания с их участием длятся слишком долго. Также по его словам, женщины в ходе заседаний все время пытаются соперничать друг с другом.

Свое заявление об отставке он подал в пятницу на заседании оргкомитета. «Важно сделать так, чтобы Олимпиада в июле состоялась, и мое присутствие не должно этому помешать», - сказал он участникам встречи.

Пока неясно, кто сменит Мори на посту главы оргкомитета. Сам он предложил на это место спортивного чиновника со стажем, 84-летнего Сабуро Кавабучи, но его кандидатура вызвала негативную реакцию в обществе именно потому, что ее выбрал Мори.

В 2000-2001 гг Ёсиро Мори занимал пост премьер-министра Японии и за этот период допустил ряд публичных высказываний, приведших к скандалам. В результате в апреле 2001 года он был вынужден подать в отставку.

Что именно сказал Мори

В настоящий момент Олимпийский оргкомитет состоит из 24 членов и только семь из них - женщины.

Высказывания Мори, стоившие ему карьеры, прозвучали в ходе обсуждения вопроса об увеличении числа женщин в составе совета директоров.

«Если мы увеличим число женщин, надо будет установить регламент на их выступления. Они с трудом могут вовремя остановиться, и это раздражает», - сказал Мори, занимавший ранее пост премьер-министра страны.

Позднее он сам признался, что его ругали не только в прессе, но и дома.

«Моя жена меня жутко отчитала. «Ты опять сказал что-то плохое? Мне снова придется краснеть, потому что ты настроен против женщин» - так она говорила», - сообщил Ёсиро Мори.

По его словам, от дочери и внучки ему тоже досталось.

Как развивались события

Скандал в Японии разгорелся на прошлой неделе, но поначалу речь об отставке Мори не шла.

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал слова 83-летнего Мори абсолютно неуместными и заверил, что равенство - один из основополагающих принципов организации.

«Как лидеры Олимпийского движения мы следуем нашей миссии по продвижению и поддержке женщин на всех уровнях и во всех структурах, как это и прописано в Олимпийской хартии», - говорится в официальном заявлении МОК.

После того как Мори извинился, МОК заявил, что считает инцидент исчерпанным. Но призывы к его отставке звучали все настойчивее. Около 440 волонтеров, без которых не обходится ни одна Олимпиада, отказались от участия в Играх в знак протеста.

В минувший вторник женщины-парламентарии пришли на работу в белой одежде в знак протеста против высказываний чиновника. Их поддержали некоторые коллеги-мужчины.

Накануне с критикой в адрес Мори выступил генеральный спонсор Олимпийских игр в Токио - автомобильный концерн Toyota.

«Мы разочарованы недавними высказываниями президента оргкомитета токийских Игр, которые прямо противоположны ценностям, которые Toyota уважает и поддерживает», - заявил глава концерна Акио Тойода.

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