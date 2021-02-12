Еврокомиссия: Отношения с Россией достигли самой низкой точки 12.02.2021, 18:54

Пресс-секретарь Европейской комиссии по международным делам прокомментировал высказывание Лаврова.

Отношения с Россией достигли самой низкой точки, - так в пятницу, 12 февраля, пресс-секретарь Европейской комиссии по международным делам Петер Стано прокомментировал высказывание главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова, согласно которому Москва готова разорвать отношения с Европейским союзом. Об этом сообщает «Польское радио».

«Независимо от того, сказал Лавров то или иное, независимо от того, как Кремль пытался отступить от этого, для ЕС важно то, что состояние отношений между Содружеством и Россией не очень хорошее. Фактически оно достигло самой низкой точки», - заявил Стано.

«Мы устанавливаем отношения с другими странами на основе ценностей, наших интересов, уважения к международному праву и обязательств, которые мы взяли на себя. [...] Всякий раз, когда другая сторона готова к такому сотрудничеству и диалогу, [...] Россия давала понять, что не готова идти в этом направлении… По разным сигналам, а не только, основываясь на одном интервью», - резюмировал представитель Еврокомиссии.

Напомним, что в пятницу, 12 февраля, глава МИД России Сергей Лавров заявил в телевизионном интервью, что Москва готова разорвать отношения с ЕС в случае санкций, которые будут угрожать ее экономике. «Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне», - добавил он.

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