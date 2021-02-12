Дворцы, Tesla, Boeing за $100 миллионов: Где живет, на чем катается и летает Лукашенко 7 12.02.2021, 19:11

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На что тратит диктатор деньги белорусов?

«Накрали», «буржуи», «обленились» - Лукашенко во время «всебелорусского собрания» снова раскритиковал бизнесменов. Чем пользуется сам Лукашенко выяснила «Радыё Свабода»:

От «Озерного» под Минском до «Межозерного» в Браславе: дворцы Лукашенко

Известно о не менее 7 загородных резиденциях Лукашенко. Постоянная, «Озерный» - в Острошицком городке. На 88 га - спортивные площадки, парк, огород, постройки, вокруг леса и озера. В 18 веке эти земли принадлежали графам Тышкевичам. Здесь Лукашенко принимал Путина, Жерара Депардье и Стивена Сигала.

Вторая резиденция, Заславль, расположена на берегу Минского моря и занимает площадь 35,7 га. В этом районе - несколько особняков, теннисные корты, огород и бассейн. Официально оба принадлежат «Дипсервису».

Есть еще резиденция на родине Лукашенко, она называется «Александрия-2». Здесь диктатор останавливается во время визитов в Могилевскую область, отсюда он вылетел в Ржев. На территории резиденции расположены несколько одноэтажных построек, гостевые дома, спортивная площадка и двухэтажный коттедж. Официально комплекс принадлежит «Белнефтегазу».

Еще одна резиденция находится на берегу озера Плавна в Березинском биосферном заповеднике. Это несколько отдельных участков общей площадью 1,4 га. Последний раз здесь был Лукашенко более 10 лет назад. Участок принадлежит Березинскому биосферному заповеднику.

Еще одна резиденция находится в Припяти, недалеко от агрогородка Лясковичи Петриковского района. На участке несколько десятков построек, вертолетная площадка, спортивный комплекс и гостевые дома. Официально все это называется «Комплекс для обслуживания делегаций в национальном парке «Припять».

Лукашенко не раз говорил, что бывает здесь каждую весну. Именно здесь он принимал Петра Порошенко в 2017 году.

Есть резиденция на Браславских озерах. Это участок 14 га на берегу озера Волос, в заповеднике «Межозерный», есть гостевые дома и вертолетная площадка. О посещении этого места Лукашенко сообщили в 2011 году, когда здесь построили современную трассу.

Еще одна резиденция находится в Вискулах, где был подписан договор о прекращении существования СССР. Резиденция считается правительственной, но сам Лукашенко заявил, что посещает ее несколько раз в год. Территория официально принадлежит Национальному парку «Беловежская пуща».

Помимо загородных, известно о трех резиденциях Лукашенко в Минске. Две самые популярные - резиденция на Карла Маркса, 38 и Дворец Независимости на проспекте Победителей. Оба объекта имеют официальный статус проживания.

Резиденция в «Дроздах» - это несколько десятков корпусов, а также бассейн, баня и вертолетная площадка.

Tesla, Maybach и Rolls-Royce: автомобили Лукашенко

Maybach 62 - на этом эксклюзивном и очень дорогом автомобиле от концерна Daimler Лукашенко впервые заметили в 2012 году. Потом он сказал, что машину ему «подарили». Такая машина может стоить от 367 тысяч евро до полумиллиона.

Mercedes Pullman W221 - на этом автомобиле Лукашенко ехал на свою «инаугурацию» в 2011 году. Это Mercedes S-класса пятого поколения, который стоит несколько сотен тысяч евро.

Rolls-Royce Phantom Coupe - такая машина с «президентскими» номерами была замечена осенью 2016 года на М1. Стоимость машины - от 170 тысяч евро.

31 августа 2017 года Лукашенко испытал электромобиль Tesla возле Дворца Независимости. Это одна из самых новых и мощных моделей на тот момент стоимостью от 100 тысяч евро.

Эти модели - самые дорогие из автопарка Лукашенко. Он также был замечен на Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III и на моделях Mercedes премиум-класса. Такие машины стоят десятки тысяч евро каждая.

На чем летaeт Лукашенко: Boeing 767-32K (ER) за 100 миллионов долларов

Эксклюзивный Boeing 767-32K (ER), ранее принадлежавший Туркменбаши, был куплен для белорусского диктатора в 2012 году. На пресс-конференции в 2013 году Лукашенко назвал его стоимостью около 100 миллионов долларов.

До этого Лукашенко использовал Boeing 737-8EV, его стоимость тоже около 100 миллионов долларов. Ранее Лукашенко летал на Ту-154М, который был выставлен на аукцион за 2 миллиона долларов.

В 2020 году появилась информация, что в аэропорту есть бизнес-джет Gulfstream G550, раскрашенный в цвета лукашенковского флага и с бортовым номером, который говорит о том, что Лукашенко может на нем летать. Такой самолет стоит около 60 миллионов долларов. Тогда пресс-служба Лукашенко отрицала принадлежность самолета ему.

И часы за 20 тысяч евро

В сентябре 2009 года на литовско-белорусском форуме журналисты сфотографировали часы на руке Лукашенко. Это Patek Philippe Calatrava 5120j. Корпус часов выполнен из 18-каратного желтого золота, а ремешок - из кожи аллигатора. Стоит такой аксессуар около 20 тысяч евро.

Велосипед за 7 тысяч евро для младшего сына

В июне 2019 года Лукашенко вместе с сыном Николаем появились в поселке Болбасово на велосипедах. Велосипед Николая Canyon оценили в 7,5 тысяч евро. Он — реплика Тур де Франс.

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