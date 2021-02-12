закрыть
12 февраля 2021, пятница, 20:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Прямой путь в Венесуэлу»: На Россию надвигается дефицит сахара

4
  • 12.02.2021, 19:26
  • 4,144
«Прямой путь в Венесуэлу»: На Россию надвигается дефицит сахара

Скоро сахар начнет исчезать с российских полок, предупреждают участники рынка.

Бронепоезд российской экономики, встав на рельсы госрегулирования цен, на всех парах помчался в сторону Венесуэлы, пишет finanz.ru.

На российском рынке сахара после заморозки цен назревает кризис, и к июлю-августу потребители могут столкнуться с дефицитом на полках магазинов, рассказали VTimes шестеро участников продовольственного рынка, в том числе четыре сотрудника компаний, торгующих сахаром.

В декабре правительство РФ директивно запретило продавать сахар дороже 36 рублей за кг в опте и 45 рублей - в рознице. Разобраться с рынком чиновникам приказал президент РФ Путин, по мнению которого продукты подорожали из-за попыток «подогнать внутренние цены под мировые».

В результате сахар в России стал едва ли не самым дешевым в мире. При этом производство в нынешнем сезоне - рекордно низкое за пять лет, а кроме того, дешевый сахар по льготным ценам активно скупает Казахстан.

В самом Казахстане сахар стоит 45 рублей за кг в опте (257 тенге), тогда как России - цена на 20% ниже.

Полноценный кризис физического наличия сахара в стране наиболее вероятен в июле, говорит один из VTimes.

Сахар по 36 рублей - замороженной правительством оптовой цене - продавать никто не хочет и не будет, уверен другой собеседник издания.

Проблема заключается в том, что нет понимания, сколько реально сахара есть в стране, говорит сотрудник торговой сахарной компании.

Сколько вывозится в Казахстан также определить невозможно: ФТС фиксирует железнодорожный экспорт, но поставки идут и автотранспортом, поэтому реальной картины по экспорту не видит никто - у нас «единое экономическое пространство», единодушны три источника VTimes.

Официальная статистика говорит о том, что на начало сезона 2020/2021 переходящие запасы сахара превышали 1,6 млн тонн. На конец сезона должно оставаться около 600 тысяч тонн сахара, но он распределен неравномерно по стране: где-то будет в наличии, где-то нет, и не факт, что его владельцы готовы будут предложить его рынку, предупреждает руководитель аналитического центра Sugar.ru Вадим Гомоз.

Другой фактор риска - сколько площадей аграрии засеют под сахарную свеклу, беспокоится он. «Переходящие запасы будут рекордно низкими, а аграрии хорошо если не сократят посевы под сахарную свеклу», - соглашается топ-менеджер компании из сахарной отрасли.

Минсельхоз заверят, что под сахарную свеклу в 2021 году планируется засеять почти 1,1 млн га - на 14,4% больше предыдущего года. Это позволит собрать не менее 40 млн тонн свеклы и получить из нее около 6 млн тонн сахара.

Но чтобы посадить свеклу, удобрения в почву надо было вносить осенью, а в неподготовленную уже давно никто не сеет, возражают двое собеседников VTimes из отрасли, вряд ли посевные площади будут выше прошлогодних.

Политика российского правительства может на пустом месте спровоцировать дефицит сахара в России, чего бы не случилось в рыночных условиях, возмущается сотрудник торговой сахарной компании.

Реагирование в ручном режиме, тем более фиксирование цен - «прямой путь к венесуэлизации экономики», соглашается Гомоз: рынок должен регулироваться рыночными методами, желательно долгосрочными.

Одной из мер по сдерживанию цен в моменте мог бы стать целевой выпуск сахара из Росрезерва, считает один из собеседников VTimes.

Сахар-песок и масло подсолнечное отпускаются участникам соглашений, производство сохраняется, не согласен представитель Минпромторга.

Причин для возникновения дефицита нет, считают ведомстве. Ту же позицию занимает Минсельхоз. Предприятия отрасли отгружают сахар в количествах, полностью обеспечивающих потребности рынка, заявили в министерстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок