Минчане чтут память Героя Романа Бондаренко

Жители минских районов Домбровка и Кунцевщина чтят память Героя Беларуси Романа Бондаренко, которого не стало 3 месяца назад, пишет телеграм-канал «Хартии-97».
«Героя Романа мы не забудем. Мы знаем убийц и всех их осудим».
Напомним, вечером 11 ноября Романа Бондаренко жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался, а вчера его похоронили.
Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.
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