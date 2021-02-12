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Минчане чтут память Героя Романа Бондаренко

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  • 12.02.2021, 19:30
  • 1,226
Минчане чтут память Героя Романа Бондаренко
иллюстрационное Фото

Сегодня три месяца, как его нет с нами.

Жители минских районов Домбровка и Кунцевщина чтят память Героя Беларуси Романа Бондаренко, которого не стало 3 месяца назад, пишет телеграм-канал «Хартии-97».

«Героя Романа мы не забудем. Мы знаем убийц и всех их осудим».

Напомним, вечером 11 ноября Романа Бондаренко жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался, а вчера его похоронили.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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