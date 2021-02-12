Ксендз Вячеслав Борок: Миллионы белорусов желают жить в лучшей стране 1 12.02.2021, 20:24

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Вячеслав Барок

Жизнь — это борьба!

«Разве человеческая жизнь на земле не похожа на борьбу …?» (Иов 7: 1).

Итак, жизнь — это борьба, но она настолько изнурительна, что самый лучший праведник может устать от этой борьбы, впасть в депрессию и сказать: счастья нет, пишет ксендз Вячеслав Барок для krynica.info.

В некотором смысле так сказал Иов, но это не было восстанием против Бога и всего остального. Это было утверждение горькой правды в тот момент его жизни. Иов — праведник, «… непорочный, праведный, богобоязненный и отвернувшийся от зла» (Иов 1: 1). Св. Амвросий сказал о праведности Иова: «Никто не любил Христа больше, чем он».

Он был богат, имел хорошую семью, известность и уважение в народе. Но в один прекрасный момент потерял все. С Божьего разрешения сатана забрал его богатство, его семью. Смерть не пощадила никого из семи сыновей и трех дочерей. Осталась только одна жена, которая, по словам св. Августин стала «помощником дьявола», потому что она подстрекала своего мужа проклинать Бога. И Иов, даже будучи изолированным и брошенным из-за своей болезни, остался верным Богу и не восстал против Бога. Он спорил с Богом, спорил, но не восстал. Он боролся, но боролся сам с собой, а не против себя, только за человека в себе.

Получив такой опыт, Иов спрашивает и заявляет: «Разве жизнь человека на земле не похожа на борьбу …?» (Иов 7: 1).

Эта внутренняя борьба настолько сильна, что Иов не может уснуть даже по ночам: «… ночь страданий отложена для меня. Когда я ложусь, я говорю: когда я встану? Но вечер продолжается, и я волнуюсь до рассвета ». (Иов 7: 4)

Иов хорошо понимает всю безнадежность своего нынешнего положения и поэтому говорит: «… моя жизнь — ветер, и мои глаза не увидят больше счастья». (Иов 7: 6).

Однако, оказавшись не на дне жизни, а буквально на куче навоза, потому что заживо гнил, Иов остался верным Богу, верным своей совести, несмотря на внешние экстраординарные факторы и даже угрозу потерять свою жизнь, он это делает. не теряйте веру в Бога. Вера в победу добра, Божью справедливость и то, что рано или поздно каждый получит от Бога своими действиями и своей верой, в сердце Иова оставалась до конца. Иов, пройдя все испытания, увидел лучшее время. Бог вернул ему здоровье, семью, снова дал ему семь сыновей и трех дочерей, богатство и славу, позволил ему наполниться днями его счастливой земной жизни. (ср. Иов 42:17)

Я неоднократно слышал вопросы о том, где в наше время взять силы человека, чтобы не сомневаться в победе добра над злом. Конечно, общественно-политический кризис стал большой ношей в жизни каждого из нас. Сегодня правда в том, что якобы наступило «затишье, резких проявлений насилия нет». Так и проводятся суды и преследования вольнодумцев. Однако такое относительное затишье не означает, что исчезла боль десятков тысяч невинных жертв или застыло желание миллионов жить в лучшей стране и в духе законности от зимних холодов.

Человеческое недовольство насилием никуда не делось, оно есть. И это мотивирует искать ответ на вопрос, где взять силы в борьбе и как не быть неуверенным в победе добра. Как не потерять надежду, что Бог быстро положит конец нерешенным до сих пор вопросам.

Лично я всегда советую прочитать Книгу Иова, когда мы встречаемся с несправедливым терпением. В нем есть ответы на все вопросы, которые возникают у человека, страдающего или несправедливого. Я сам читал эту книгу ежедневно, когда в декабре за проповедь в социальных сетях был несправедливо приговорен к десяти суткам тюрьмы.

История Иова учит нас во всех ситуациях, даже если жизнь одного из нас заставляет нас констатировать факт «отсутствия счастья», оставаться верными Богу, совести и быть последовательными в своем нравственном выборе. И тогда, скорее, или позже борьба закончится … Бог позволит каждому, кто не колеблясь встанет на сторону добра, довольствоваться днями своей счастливой земной жизни.

В нашей стране тоже будут лучшие времена, важно не пропустить эту борьбу за человека, которая происходит сегодня внутри каждого из нас. Святитель Иоанн Златоуст объяснил: «Не так блестит царь, восседающий на престоле, как славен и сиял Иов, сидевший на навозе: после царского престола — смерть, а после навоза — Царство Небесное».

Всему свое время.

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