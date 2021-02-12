закрыть
12 февраля 2021, пятница, 22:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ксендз Вячеслав Борок: Миллионы белорусов желают жить в лучшей стране

1
  • 12.02.2021, 20:24
  • 2,420
Ксендз Вячеслав Борок: Миллионы белорусов желают жить в лучшей стране
Вячеслав Барок

Жизнь — это борьба!

«Разве человеческая жизнь на земле не похожа на борьбу …?» (Иов 7: 1).

Итак, жизнь — это борьба, но она настолько изнурительна, что самый лучший праведник может устать от этой борьбы, впасть в депрессию и сказать: счастья нет, пишет ксендз Вячеслав Барок для krynica.info.

В некотором смысле так сказал Иов, но это не было восстанием против Бога и всего остального. Это было утверждение горькой правды в тот момент его жизни. Иов — праведник, «… непорочный, праведный, богобоязненный и отвернувшийся от зла» (Иов 1: 1). Св. Амвросий сказал о праведности Иова: «Никто не любил Христа больше, чем он».

Он был богат, имел хорошую семью, известность и уважение в народе. Но в один прекрасный момент потерял все. С Божьего разрешения сатана забрал его богатство, его семью. Смерть не пощадила никого из семи сыновей и трех дочерей. Осталась только одна жена, которая, по словам св. Августин стала «помощником дьявола», потому что она подстрекала своего мужа проклинать Бога. И Иов, даже будучи изолированным и брошенным из-за своей болезни, остался верным Богу и не восстал против Бога. Он спорил с Богом, спорил, но не восстал. Он боролся, но боролся сам с собой, а не против себя, только за человека в себе.

Получив такой опыт, Иов спрашивает и заявляет: «Разве жизнь человека на земле не похожа на борьбу …?» (Иов 7: 1).

Эта внутренняя борьба настолько сильна, что Иов не может уснуть даже по ночам: «… ночь страданий отложена для меня. Когда я ложусь, я говорю: когда я встану? Но вечер продолжается, и я волнуюсь до рассвета ». (Иов 7: 4)

Иов хорошо понимает всю безнадежность своего нынешнего положения и поэтому говорит: «… моя жизнь — ветер, и мои глаза не увидят больше счастья». (Иов 7: 6).

Однако, оказавшись не на дне жизни, а буквально на куче навоза, потому что заживо гнил, Иов остался верным Богу, верным своей совести, несмотря на внешние экстраординарные факторы и даже угрозу потерять свою жизнь, он это делает. не теряйте веру в Бога. Вера в победу добра, Божью справедливость и то, что рано или поздно каждый получит от Бога своими действиями и своей верой, в сердце Иова оставалась до конца. Иов, пройдя все испытания, увидел лучшее время. Бог вернул ему здоровье, семью, снова дал ему семь сыновей и трех дочерей, богатство и славу, позволил ему наполниться днями его счастливой земной жизни. (ср. Иов 42:17)

Я неоднократно слышал вопросы о том, где в наше время взять силы человека, чтобы не сомневаться в победе добра над злом. Конечно, общественно-политический кризис стал большой ношей в жизни каждого из нас. Сегодня правда в том, что якобы наступило «затишье, резких проявлений насилия нет». Так и проводятся суды и преследования вольнодумцев. Однако такое относительное затишье не означает, что исчезла боль десятков тысяч невинных жертв или застыло желание миллионов жить в лучшей стране и в духе законности от зимних холодов.

Человеческое недовольство насилием никуда не делось, оно есть. И это мотивирует искать ответ на вопрос, где взять силы в борьбе и как не быть неуверенным в победе добра. Как не потерять надежду, что Бог быстро положит конец нерешенным до сих пор вопросам.

Лично я всегда советую прочитать Книгу Иова, когда мы встречаемся с несправедливым терпением. В нем есть ответы на все вопросы, которые возникают у человека, страдающего или несправедливого. Я сам читал эту книгу ежедневно, когда в декабре за проповедь в социальных сетях был несправедливо приговорен к десяти суткам тюрьмы.

История Иова учит нас во всех ситуациях, даже если жизнь одного из нас заставляет нас констатировать факт «отсутствия счастья», оставаться верными Богу, совести и быть последовательными в своем нравственном выборе. И тогда, скорее, или позже борьба закончится … Бог позволит каждому, кто не колеблясь встанет на сторону добра, довольствоваться днями своей счастливой земной жизни.

В нашей стране тоже будут лучшие времена, важно не пропустить эту борьбу за человека, которая происходит сегодня внутри каждого из нас. Святитель Иоанн Златоуст объяснил: «Не так блестит царь, восседающий на престоле, как славен и сиял Иов, сидевший на навозе: после царского престола — смерть, а после навоза — Царство Небесное».

Всему свое время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок