Бастующий шахтер с «Беларуськалия» Юрий Корзун объявил голодовку 1 12.02.2021, 20:33

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фото: tut.by

Заявление было сделано во время заседания суда.

Юрий Корзун, бывший работник «Беларуськалия», который присоединился к забастовке в августе 2020-го года, объявил бессрочную голодовку после своего задержания.

Сегодня ему дали 15 суток административного ареста. Причина — участие в массовом мероприятии, передает телеграм-канал «Баста».

Сообщается о том, что во время заседания суда к делу было приобщено письменное заявление от Юрия о том, что он объявляет бессрочную голодовку в связи с «фактическим похищением без объяснения причин, незаконным ведением административного процесса, нарушением гарантированных конституцией и ПИКоАП прав в связи с нарушением срока рассмотрения дела, что влечет за собой признание решения суда, не имеющего юридической силы». Отказ от приема пищи начат 11 февраля с 7.10 утра.

11 февраля в 6.50 утра Юрий Корзун вышел греть машину, чтобы съездить на заправку и отвезти ребенка в школу, но не вернулся.

В сентябре 2020 года Юрий приковал себя к горнодобывающему оборудованию и отказался выходить на поверхность в знак протеста. После этого он присоединился к стачке.

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