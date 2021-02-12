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Какие недорогие дома продаются сейчас в Минске и его окрестностях

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  • 12.02.2021, 20:58
  • 3,736
Какие недорогие дома продаются сейчас в Минске и его окрестностях

Новости с белорусского рынка недвижимости.

«Онлайнер» сделал подборку недорогих домов, которые сейчас продают в Минске и его окрестностях. Если вы устали от жизни в густонаселенных «человейниках» и хотите свой небольшой участок с цветущими вишнями и, возможно, даже баней — подборка как раз для вас. Но сразу предупреждаем: скорее всего, к вкусной цене лучше накинуть еще энную сумму — на ремонт.

Кирпичный дом в Алтайском переулке

Построен еще в 1964 году. Владельцы уверяют, что он по-прежнему в хорошем состоянии: свежевыкрашенные стены это как минимум не опровергают. В доме есть все удобства, в том числе отопление от газового котла. Разделен на четыре комнаты, обставлен мебелью — есть и совсем старая на вид, есть и поновее. На улице имеется гараж на две машины (смотровая яма прилагается). Общая площадь здания — 96,9 кв. м. Находится в километре от станции метро «Могилевская», дойти до нее можно всего за 10 минут. Если идти не хочется, можно проехать — рядом автобусная остановка. А еще торговый центр, школа и детский сад. Цена вопроса — $69 900.

Еще один кирпичный дом, но уже в 5-м Орловском переулке

Это небольшое трехкомнатное жилье, появившееся в этой местности в 1959 году, стоит $48 000. С удобствами здесь все окей: есть центральное газоснабжение, водопровод и канализация. Котельная совмещена с кухней. Общая площадь — 40,9 кв. м. Имеется свой двор с удобным заездом. Рядом — парк Дружбы народов.

Блочный дом в 7-м Орловском переулке

Всего за $34 900 можно обзавестись двумя комнатами в доме 1959 года постройки. Стены у него из шлакобетона, крыша из шифера, пол из дерева. Общая площадь — 41,4 кв. м. Установлен газовый котел, но все прочие удобства находятся на улице. Возможно, это недоразумение перевесит существенный плюс — участок в пожизненном наследуемом владении. В придачу к дому получаете сарай. А еще — возможность приобрести соседнюю квартиру размером 68,8 «квадрата» (с мансардой и гаражом) и объединить их в единое целое.

Деревянный дом в Большом Тростенце

Если вы не боитесь жизни за МКАДом, можете рассмотреть этот дом площадью 62 «квадрата» на улице Садовой. В нем есть все удобства: горячая и холодная вода, отопление, электричество, скоростной интернет. Правда, не уточняется, где именно прячутся туалет и душевая кабина… Но они есть, что уже приятно! Стоит дом на участке в 10 соток, на котором заботливые хозяева вырастили вишни, яблони, черешню, смородину, малину, крыжовник, поречку, сливу… Говорят, летом здесь поют соловьи. Постройка затерялась в двух остановках от станции метро «Могилевская», среди гипермаркетов Green, «Гиппо» и «Евроопт». Осталось выложить $64 000 и заезжать.

Дом из бруса в Колодищах

Еще один вариант для тех, кого не страшат окрестности столицы. Построен в 1985 году из бруса. Утеплен, обшит сайдингом. Планировка с двумя спальными комнатами, прихожей, большой кухней-гостиной и совмещенным санузлом. Проведены все коммуникации: газ, вода, центральная канализация. Есть видеонаблюдение 24/7. На участке размером 7,24 сотки посажены декоративные кустарники, есть площадка для строительства бани, беседки, гаража или дома. Стоимость — $65 000.

Фото: «Онлайнер».

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