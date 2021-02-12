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Белорусы возмущены подорожанием лекарств: Куда еще, зачем?

  • 12.02.2021, 21:41
  • 1,566
Белорусы возмущены подорожанием лекарств: Куда еще, зачем?

Повышение цен ударило по пенсионерам.

Новые цены на лекарства и товары мед.назначения покупатели увидели в аптеках уже в январе. Окончательно и «остатки» в аптеках переоценили с 1 февраля. Что бобруйчане думают про подорожание, и сколько тратят на свое здоровье? Это узнал сайт bobruisk.ru.

Вылечить «корону» троим взрослым: 700 рублей

Любовь Семенова с 1982 года – инвалид второй группы, и поэтому основные свои медикаменты она покупает с большой скидкой.

– Но вообще я, конечно, возмущена, этим повышением. Куда еще, зачем? Итак ведь все знают, что лекарства у нас не дешевые…

Любовь Семеновна приводит пример: недавно всей семьей (три взрослых человека) заболели «короной». На лекарства на всю семью «ушло» 700 рублей. Сейчас еще приходится продолжать принимать цинк и витамины, потому что восстановление после болезни идет нелегко. Эти препараты, понятно, продаются уже без скидки.

На том, сколько в месяц тратит на лекарства, Любовь Степановна «никогда не зацикливалась» из-за своих специальных условий. Но очень сочувствует тем, кому приходится покупать лекарства по полной стоимости, и тем более – пенсионерам, которые живут без поддержки близких.

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