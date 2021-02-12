Как Сморгонь продолжает протестовать каждый день 12.02.2021, 21:52

Девятый день протестов в Сморгони, 17 августа

иллюстрационное Фото: smorgon.by

Акции проходят несмотря на минусовую температуру.

В центре Сморгони вечером 11 февраля немного людей. Несколько человек стоит на остановке, ожидая автобус, прохожие проходят возле центральной площади города. Здесь полгода назад собиралось по несколько тысяч человек, чтобы пройтись по Сморгони шествием с бело-красно-белыми флагами, пишет «Рэгіянальная газета». Что происходит со сморгонским протестным движением сейчас?

Около 19 часов вечера возле райисполкома стоит один милицейский автомобиль. В машине сидят два милиционера. Время от времени заводят машину: на улице -15, внутри служебного транспорта быстро становится холодно.

Недалеко от милицейского автопатруля стоит кучка людей. Сначала их было пятеро. Но к ним все потягиваются новые люди. Кто-то из прохожих остается, некоторые здороваются, стоят несколько минут и уходят. Все разного возраста.

Сморгонцы искренне удивляются замечанию, что в Молодечно к ним бы уже подошли милиционеры и, возможно, задержали бы:

— Сначала нас забирали, проводили беседы, давали сутки, — говорит один из участников. — А потом плюнули — что с нами сделаешь. Вот только стоят и дежурят, пока мы не разойдемся. На камеру снимают, я очень надеюсь, что они впоследствии смотрят эти гигабайты видео.

То и дело к автопатрулю подходят люди, чтобы поговорить с сотрудниками милиции. На длительное время возле милиционеров задерживаются двое мужчин с бело-красно-белыми шарфами.

Несмотря на минусовую температуру и холодный ветер, люди не расходятся. Говорят, что собираются на беседы каждый день:

— Каждый день здесь. Знаете, даже один человек здесь все равно будет стоять, — говорит парень с бело-красным шарфом. И рассказывает о судебном процессе из ЖКХ.

На этой неделе в Сморгони закончилось судебное разбирательство гражданского дела: ЖКХ судилось с 13 жителями города по делу малых архитектурных форм. 8 ноября в центре города кто-то развесил белые и красные шарики на столбах вдоль дороги. Суд постановил выплатить Сморгонскому ЖКХ 70 рублей в качестве возмещения ущерба.

— Дело тринадцати. Так его называем, — говорит парень.

Еще одна из новостей — суд «по терроризму». Люди не верят, что человека можно осудить на 20 лет за шутку в телеграм-канале.

— Мы же ему передачку собрали. У него никого нет, поэтому мы помогаем.

Гольшанца Ивана Вербицкого обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса, включая «акт терроризма».

Говорят, что обычно в Сморгони собирается много людей поддержать обвиняемых по политическим делам. На оглашение приговора бывшему владельцу «Новой газеты Сморгони» Ромуальду Улану за «оскорбление милиционеров» пришло несколько десятков человек для поддержки.

До этого лета люди, собирающиеся ежедневно возле сморгонского райисполкома, были между собой незнакомы.

— Так вам скажу, мы и сейчас не все знаем реальные имена друг друга, — признается журналисту мужчина с седой бородой.

Некоторые делятся историями о разговорах с идеологами, другие шутили, чтобы подбодрить.

Через час люди начинают расходиться.

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