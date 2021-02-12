Медики рассказали, как сохранить сердце здоровым надолго 12.02.2021, 21:56

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Пять главных правил.

Профилактика и сбалансированное питание помогут надолго сохранить здоровье сердца и забыть о болезнях. Врач-кардиолог Нана Погосова назвала пять золотых правил, которых следует придерживаться, чтобы сердце не болело, пишет realist.online.

Среди ключевых советов - ежедневные прогулки, употребление фруктов и овощей, а также здоровый сон:

- 250 г овощей и 250 г фруктов каждый день.

- Не менее 30 минут физической активности каждый день (даже полчаса быстрой ходьбы - уже хорошо, а еще лучше сочетать ходьбу с другими аэробными тренировками на свежем воздухе, например, игрой в теннис, ходьбой на лыжах, а также плаванием).

- Отказ от курения и ограничение алкоголя.

- Здоровый сон: не менее шести, но не более девяти часов в день. Слишком короткий (менее 6 часов за ночь), и слишком длительный сон (более 9 часов за ночь) ассоциированы с увеличением риска инфаркта (на 20% и 34%, соответственно).

Контроль за ключевыми показателями: массой тела и окружностью талии, уровнем артериального давления, уровнем холестерина и сахара в крови.

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