Американские сенаторы призвали Байдена положить конец строительству «Северного потока-2» 12.02.2021, 23:04

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К президенту США обратились законодатели Джим Риш и Джин Шахин.

Сенатор-республиканец Джим Риш, сопредседатель Комитета по международным отношениям, и демократ Джин Шахин, председатель сенатского Подкомитета по сотрудничеству в Европе и вопросам региональной безопасности, в пятницу обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой полностью выполнить требования законов, принятых Конгрессом для того, чтобы положить конец строительству газопровода «Северный поток-2».

С полным текстом письма можно ознакомиться на сайте Сената США, пишет «Голос Америки».

Сенаторы попросили президента полностью выполнить требования Закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с учетом поправок, внесенных Законом о разъяснении вопросов энергетической безопасности о защите Европы (PEESCA). По словам авторов обращения, оба закона были приняты Конгрессом США при мощной поддержке обеих партий.

«Этот трубопровод создаст для России мощный новый геополитический инструмент, позволяющий лишить Украину, Словакию и другие страны доходов, получаемых ими от платы за транзит (газа из России в Европу)», - говорится в письме.

Сенаторы предупредили, что «Северный поток-2» может поставить Западную Европу в зависимость от российского газа и «сопутствующего политического принуждения» на ближайшие 40 лет. Более того, по словам сенаторов, появление российской инфраструктуры на территории стран-членов НАТО подвергнет опасности всех участников Североатлантического альянса.

Сенаторы призвали президента и действующую администрацию продолжить выполнение законов PEESA и PEESCA и до 16 февраля представить в Конгресс отчет, в котором будут указаны организации, активно участвующие в строительстве «Северного потока-2».

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