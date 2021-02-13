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Избран новый главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге

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  • 13.02.2021, 8:03
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Избран новый главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге
Карим Хан
Фото: Getty Images

Наблюдатели характеризуют его как «мудрого стратега».

Британский юрист и дипломат Карим Хан станет новым главным прокурором Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который преследует военные преступления, преступления против человечности, а также геноцид. Хан был избран на эту должность во втором туре голосования представителей стран-участниц МУС поздним вечером в пятницу, 12 февраля. В его поддержку высказались 72 из 122 участников вотума, сообщает dw.com.

На посту главного прокурора МУС Карим Хан сменит Фату Бенсуду из Гамбии. В настоящий момент он возглавляет следственную группу ООН по расследованию военных преступлений джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке. У него имеется большой опыт в области международного права, поскольку Хан работал в МУС не только прокурором, но и защитником. Наблюдатели характеризуют его как "великолепного адвоката" и "пугающе мудрого стратега".

Дональд Трамп, занимая должность президента США, принял указ, который позволял ввести против предшественницы Хана и других членов МУС санкции из-за расследования возможных военных преступлений, совершенных американскими гражданами в Афганистане в 2003-2014 годах. США, Израиль, Китай и Россия не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.

Новый прокурор МУС и Россия

Россия отказалась от участия в Римском статуте, являющемся основой для деятельности МУС, в 2016 году - после того как гаагский суд приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту между Россией и Украиной. Тем не менее, избрание нового главного прокурора может иметь существенное значение для России, поскольку МУС уже расследует возможные военные преступления и преступления против человечности, которые могли быть совершены во время войны между Россией и Грузией в 2008 году.

В декабре 2020 года Фату Бенсуда заявила об окончании предварительного изучения событий в Украине, связанных с военными действиями на востоке страны, и о намерении принять к производству дела, которые могут быть возбуждены в связи с вооруженным конфликтом в этом регионе.

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