закрыть
13 февраля 2021, суббота, 9:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Израиле разработали препарат, облегчающий симптомы COVID-19 всего за два часа

  • 13.02.2021, 8:15
  • 3,297
В Израиле разработали препарат, облегчающий симптомы COVID-19 всего за два часа
Фото: Getty Images

Новое лекарство вступает в третью фазу испытаний.

В Израиле разработали экспериментальный препарат Allocetra, который может облегчить симптомы COVID-19 всего за два часа.

Как пишет Daily Mail, новое лекарство вступает в третью фазу испытаний.

Из 21 пациента с коронавирусом, получавшего препарат, 19 были выписаны из больниц в среднем уже через 6 дней. Смертей не зафиксировано.

По данным нью-йоркской медицинской компании FAIR Health, в США испытуемые пациенты провели в палатах в среднем 4,6 дня, прежде чем их выписали в сентябре 2020 года.

Один 49-летний доброволец, получивший экспериментальное лекарство, заявил, что почувствовал "что-то странное" через несколько часов – он перестал кашлять и ему стало легче дышать.

"Я не мог в это поверить", – сказал другой пациент, который был выписан через два дня.

Израильские исследователи говорят, что Allocetra работает, подавляя "цитокиновый шторм", возникающий, когда организм борется с серьезными приступами COVID, которые могут привести к отказу органов и смерти.

Ученые заявили, что результаты испытаний были многообещающими, но предупредили, что они не могут доказать, что препарат работает, потому что исследование не было золотым стандартом, в котором его сравнивали бы с плацебо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок