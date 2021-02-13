закрыть
13 февраля 2021, суббота, 9:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Турция показала карту расширения своего влияния на Кубань, Кавказ и Астраханскую область РФ

4
  • 13.02.2021, 8:25
  • 4,481
Турция показала карту расширения своего влияния на Кубань, Кавказ и Астраханскую область РФ

Анкара расширит зоны своего влияния сразу в нескольких направлениях.

Турецкий государственный телеканал TRT1 показал в эфире прогноз относительно расширения сфер влияния Анкары, подготовленный ранее американской компанией Stratfor. Внимание на кадры обратил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как следует из карты, к 2050 году Турция существенно расширит зоны своего влияния сразу в нескольких направлениях. Так, предсказали аналитики, Анкаре удастся укрепить свои позиции сразу в нескольких регионах юга России, в частности на Кубани, в Калмыкии, Астраханской области и республиках Северного Кавказа.

Предполагается, что под турецкое влияние попадут Грузия, Армения, Азербайджан, ряд территорий Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Кроме того, по мнению экспертов, можно ожидать укрепления позиции Турции в странах Персидского залива, Египте и Ливии.

В ноябре 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о ведущем месте республики в новом миропорядке. По его словам, страна обладает необходимыми возможностями для расширения своей мощи и влияния в новом политическом и экономическом миропорядке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок