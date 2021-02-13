Мелания Трамп открыла собственный офис

Мелания Трамп открыла собственный офис1
- 13.02.2021, 8:44
- 2,203
Проект продолжит деятельность программы «Будь лучшим».
Бывшая первая леди США сообщила об открытии Офиса Мелании Трамп, впервые написав в Twitter со времен прощального обращения к американцам.
«Мелания Трамп объявляет об открытии Офиса Мелании Трамп. Следите за новостями и обновлениями этой учетной записи», — сообщила бывшая первая леди.
Mrs. Melania Trump is announcing the opening of The Office of Melania Trump. Please follow this account for news and updates.— Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) February 12, 2021
Телеканал CNN, ссылаясь на свои источники сообщает, что работа офиса будет связана с помощью детям. Проект продолжит деятельность программы Мелании Трамп Be Best (Будь лучшим).
18 января 2021 года Мелания Трамп обратилась к гражданам США с заключительной речью в статусе первой леди страны. В своем видеообращении она заявила, что данный статус и возможность представлять американский народ перед мировым сообществом были для нее величайшей честью в жизни.
20 января, после поражения на выборах президента, Дональд Трамп вместе с семьей покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации своего преемника Джо Байдена.