Джеты-невидимки и золотой унитаз: на чем летает Лукашенко за народные деньги 3 13.02.2021, 8:55

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Иллюстрационное фото

Бежать по воздуху, возможно, придется до Венесуэлы.

С начала 50-х годов и массового появления пассажирской авиации правительственный авиаотряд стал неотъемлемым атрибутом первых лиц государства. Наличие собственного пассажирского самолета считалось вопросом престижа не только для правителя, но и для страны в целом. Самолеты, строящиеся по специальному заказу глав государств, только внешне напоминали обычные авиалайнеры. Внутри они больше походили на роскошные дворцы, отделанные дорогими породами дерева, кожей, а иногда и золотом. Не обошла эта мода и милую нашему сердцу Беларусь, правительственный авиапарк которой стал государственным секретом Полишинеля, пишет издание «Бусел».

БОРТ №1

Правительственный авиаотряд, доставшийся Беларуси от СССР, не отличался размахом и пафосом. Правителя и его свиту возили старенькие «ТУ-134» и «Як-40». Спустя год правления Лукашенко, в 1995 году, Беларусь купила для него новенький «ТУ-154М». Несмотря на очень тяжелую экономическую ситуацию, в бюджете нашлись деньги даже на VIP-компоновку этого самолета. Амбиции Лукашенко снова дали знать о себе спустя восемь лет. В 2003 году на смену уже не новому, но еще не старому «ТУ-154М» был куплен новенький «Боинг-737» с бортовым номером EW-001PА, тоже VIP-комплектации. К тому времени «ТУ-134» выработал свой ресурс и стал памятником, так что «ТУ-154» отдали в пользование «слугам народа» рангом поменьше. Стоимость новой игрушки оценивалась в $100 млн. География политического туризма EW-001PА была весьма широкой: «Боинг-737» видели в США, России, Турции, Китае, Австрии, Бангладеш, Вьетнаме и даже Швейцарии.

НА КРЫЛЬЯХ БЕЛОРУСБАШИ

Похоже, что восьмилетний цикл имеет для Лукашенко почти биологическое значение. Спустя восемь лет, весной 2012 года, белорусский бюджет снова оплатил диктатору приобретение еще одного самолетика. В этот раз бортом №1 стал «Боинг-767», купленный Лукашенко у его покойного друга, коллеги и побратима – Туркменбаши Сапармурата Ниязова. Борт получил в Беларуси номер EW-001PВ. Пусть читатель запомнит эти цифры, ведь они приведут к очень интересным аналогиям.

«Боинг 767-300ER» Ниязова, скоропостижно отправившегося в ад, был изготовлен в эксклюзивном VIP-варианте. Салон отделан натуральной кожей и ценными породами дерева. Сантехника выполнена с использованием драгоценных металлов и камней. Самолет дополнительно оборудован всеми известными видами связи, а также системой радиоэлектронной борьбы для защиты от ракет класса «земля-воздух» и «воздух-воздух». В случае аварии пассажиры могли покинуть самолет на парашютах.

Пожалуй, самым главным преимуществом самолета Туркменбаши является его дальность. Он способен без дозаправки пролететь до 10,4 тыс. километров, то есть он может добраться без промежуточных дозаправок до Венесуэлы или Китая, где Лукашенко ранее был частым гостем.

Самолет был отправлен на ремонт в Германию сразу после покупки, а старый борт диктатора «Боинг 737» отдали «челяди», сейчас на нем периодически летают члены белорусского правительства.

Приблизительная стоимость такого борта оценивается в $260 млн. По неофициальной информации борт обошелся бюджету страны в $124 млн. Лукашенко во время пресс-конференции не подтвердил, но и не опроверг данную информацию.

«А такой новый самолет стоит 250-300 миллионов под главу государства. Самолеты дешево не стоят. И чтобы вы знали, у правителя самолет — 3-5 лет, и его меняют. Туркменской стороны самолет мы купили для того, чтобы сэкономить. Поскольку новый в 2,5 раза дороже того, что продала нам туркменская сторона», – заявил прессе Лукашенко.

Диктатор никого не обманул, он действительно сэкономил, но только на народе Беларуси. Ведь аналоги президентских бортов, беспрерывно работающие на пассажирских авиалиниях, служат минимум 25 лет.

ДЕНЬГИ НА ВОЗДУХ

Если довериться официальной информации, то в сухом остатке правительственного авиаотряда остаются три самолета.

«Ту-154» — первый борт Лукашенко, последний раз поднимался в воздух в 2017-м, в настоящее время выставлен на продажу. В 2018-м попытка его продать на аукционе окончилась неудачей, желающих купить борт не нашлось.

«Боинг-737» с номером EW-001PА официально в строю. Последний раз, по данным сервиса radarbox, он поднимался в воздух 25 января. Намотав несколько кругов между Минском и Могилевом, снова сел в аэропорту Минска. Такой прогрев лайнера, по самым скромным оценкам, обошелся бюджету минимум в $30 тыс.

С «Боингом-767» (номер EW-001PВ) ситуация сложнее. Судя по заявлениям пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, борт №1 уже выработал свой ресурс и нуждается в замене. Однако тот же radarbox сообщает, что EW-001PВ 8 февраля кружил между Минском и Могилевом.

Помимо трех самолетов VIP-комплектации, у Лукашенко есть еще парк вертолетов.

Диктатор любит показываться перед публикой на стареньком вертолете «Ми-172» с регистрационным номером EW-001DA, изготовленном специально для Лукашенко на Казанском вертолетном заводе. Также в правительственном авиапарке есть вертолет «Ми-172» с номером EW–002DA, раньше был «Ми-8» с номером EW-25049 (до этого у него был номер EW-002PE).

ДЖЕТЫ-НЕВИДИМКИ

Правительственный авиаотряд Беларуси стал таким же символом лукавства и показухи, как и все публичные мероприятия Лукашенко. Как выяснила редакция «Бусла», у Лукашенко есть секретный флот минимум из трех бизнес-джетов, которыми пользуются его приближенные.

Самым одиозным из них, пожалуй, является Gulfstream G550 с бортовым номером EW-001PJ. Прибывший в Минск в сентябре 2020 года, этот самолет имеет ливрею в правительственной цветовой гамме и стоимость $61,5 млн по каталогу. Официально его в правительственном отряде нет, по крайней мере так сообщила пресс-секретарь правителя Наталья Эйсмонт, заявив, что Gulfstream G550 с бортовым номером EW-001PJ «не имеет никакого отношения к Лукашенко». Однако номер машины, начинающийся с «001», который имеют только личные самолеты Лукашенко, и код белорусской регистрации EW говорят об обратном. Согласно данным ресурса flightradar24, оператором борта EW-001PJ является Belavia.

Если покопаться в истории появления EW-001PJ в Беларуси, то всплывет ряд интересных фактов. Заказчиком Gulfstream G550, произведенного в 2019 году в США, выступала австрийская компания Eolinus Beteiligungsverwaltung. Собственником данного предприятия является некий Алексей Лысенков, гендиректор российской компании «Юларус». Львиная доля «Юларус» (99%) принадлежит эстонскому предприятию NT Marine, 1% — Лысенкову.

Основной собственник «Юларуса» занимается экспортом угля и нефти в Украину и относится к империи белорусского олигарха Николая Воробья.

Неизвестно какие именно договоренности были у Лукашенко с Воробьем, но приобретение структурами олигарха дорого бизнес-джета для диктатора является фактом.

Кстати, свой первый рейс EW-001PJ делал в Варшаву 25 октября 2020 года. Как раз в то время, когда в Варшаве проходила 48-я Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов. Белорусскую делегацию возглавлял Виктор Лукашенко. Следующие рейсы EW-001PJ совершал в аэропорт Аль-Батин (Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты). Периодичность рейсов удивительным образом совпадала с появлением в Абу-Даби Лукашенко и его сыновей.

МЫ ВСЕ ОТ РОЖДЕНИЯ КРЫЛАТЫ

Помимо новенького «Гольфстрима» у семьи Лукашенко есть еще бизнес-джет Bombardier 200ER, оформленный на Belavia. На нем обычно путешествует по служебным делам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, иногда уступая самолет среднему сыну Лукашенко — Дмитрию.

География полетов EW-301PJ весьма обширна: Армения, Москва, Казахстан, Эфиопия. Во всех случаях график Головченко совпадал с перелетами EW-301PJ.

Следующим в списке люксовых служебных игрушек идет бизнес-джет Embraer EMB-135BJ с бортовым номером M-ABEC, оформленный на Carys Investment Group, зарегистрированную в офшоре на острове Мэн. Этим бортом пользуются руководитель управления делами Лукашенко Виктор Шейман и его друг и бизнес-партнер Александр Зигман. Борт M-ABEC засветился на встрече Шеймана и Зигмана с Головченко в Эфиопии 31 января этого года.

Был у семейства Лукашенко еще один борт Вelavia — Вombardier CRJ-100 с номером EW-101PJ, но 14 февраля 2008-го, не прослужив и года, он разбился при взлете в аэропорту Еревана.

Пожалуй, вишенкой на торте стала новая игрушка Лукашенко — вертолет «Agusta-Westland AW-139». Получивший аналогичный всем президентским бортам номер EW-001PH, вертолет стоимостью $14 млн официально числится за погранслужбой, но имеет комплектацию VIP и возит диктатора.

По информации из компетентных источников, эта дорогая игрушка была подарена Лукашенко российским миллиардером и филантропом Михаилом Гуцериевым. Согласно данным авиасервиса RadarBox, борт EW-001PH регулярно летает над резиденцией диктатора в Острошицком Городке. Лукашенко использует Agusta-Westland AW-139 в личных целях для перемещения между собственной резиденцией и Минском. Дальность в 1000 км позволяет добраться из Острошицкого городка в любую точку Беларуси без дозаправки.

БЕДНЫЕ СОСЕДИ

Пока Лукашенко меняет самолеты чаще, чем среднестатистический белорус машины, в соседних государствах дела обстоят совсем по-другому.

Лидер экономики Евросоюза – Германия, имеет собственный правительственный авиапарк, сопоставимый по размерам с белорусским. Воздушный флот правительства ФРГ состоит из двух именных Airbus A340: «Конрад Аденауэр» и «Теодор Хойс». Самолет, названный в честь первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, десять лет летал по маршрутам авиакомпании Lufthansa, пока в 2011 году его не переоснастили под правительственные нужды. При этом Ангела Меркель, в отличие от Лукашенко, не жалуется на возраст самолета. Для внутренних перелетов в ФРГ используют два А319 на 44 пассажира каждый. На небольшие расстояния немецкие политики летают на четырех компактных лайнерах Global 5000 фирмы Bombardier.

Государственная авиакомпания «Украина», обслуживающая первых лиц украинского государства, по состоянию на конец 2019 года имела в своем составе три самолета и один вертолет. Роль борта №1 выполняет корпоративная версия Airbus A319CJ 2007 года выпуска. Для внутренних перевозок членов правительства используют два борта украинского производства: «Ан-74ТК-300» 2012 года выпуска и «Ан-148-100 » 2017 года. Роль президентского вертолета выполняет «Ми-8МТВ-1» 2002 года. Президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы летают обычными авиарейсами, в частности бывший президент Молдовы Игорь Додон нередко был замечен в качестве пассажира эконом-класса.

Польша отказалась от собственного авиапарка, он был расформирован в 2011 году. С этого времени все высшие лица польского государства летают самолетами авиакомпании LOT.

НЕБО. ТЕТЯ СОНЯ. УНИТАЗ

Пока Лукашенко клялся народу в своей бедности и отсутствии денег на ремонт главного президентского борта «Боинг-767» с номером EW-001PВ, блогеры из «Нехты» проникли на тот самый борт и засняли его роскошное убранство, в том числе личный золотой авиационный унитаз Александра Григорьевича.

«Бусел» понимает, что негоже белорусу №1 брать пример со своих соседей, скромно летающих бизнес-классом регулярных авиалиний, но очень хочет напомнить старый одесский анекдот про тетю Соню, у которой дома в Одессе было три золотых унитаза, однако когда за ней пришли, она сходила прямо в прихожей.

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