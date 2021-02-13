Сколько долларов белорусы покупают каждый день? 13.02.2021, 9:45

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Коллапс луканомики приближается.

Экономика Беларуси за все годы независимости пережила несколько кризисов, девальваций и инфляций, но так и не достигла той самой обещанной руководством страны устойчивости. Поэтому неудивительно, что белорусы, наученные горьким опытом «стабильности», предпочитают хранить сбережения в иностранной валюте. Лидером, безусловно, является доллар США: несмотря на близость и поездки на «закупы» в соседние Литву и Польшу, евро не удалось заслужить преданную любовь белорусского населения. Американской валютой исчисляют все: от арендной платы и стоимости квадратного метра жилья до стоимости пары обуви, чтобы сравнить местные цены с заграничными.

Редакция «Бусла» решила узнать, как в целом обстоят дела с валютой у белорусов, а также сколько валюты ежедневно покупается в стране.

ПОЧЕМ ПОКУПАЛ?

Парадоксально, но почти каждый белорус знает курс доллара и не знает, как выглядит премьер-министр страны. Не зря известный анекдот гласит, что у белорусов существует три степени бедности: первая стадия — денег нет, вторая — денег вообще нет и третья — нужно менять доллары. Причем сдавать доллары люди идут буквально: большинство хранит сбережения в наличных дома, не доверяя банковской системе. На это повлияло введение безотзывных вкладов и потеря процентов в случае, если деньги необходимо забрать в силу важных обстоятельств. Да и проценты по валютным вкладам в Беларуси поражают своей «щедростью»: максимальная ставка до 2,3% (средняя — 0,5–1%) не только предполагает трудновыполнимые условия, но и не поможет хорошо заработать.

2020 год выдался рекордным для валютно-обменных операций: впервые с 2014 года население Беларуси купило более 10 миллиардов долларов, сдав при этом около восьми. Только в результате этого за 2020-й на руках у белорусов оказалось два миллиарда долларов.

В 2019 году этот показатель был меньше почти в четыре раза — всего 600 миллионов долларов: валюты купили на 9,8 миллиарда, сдали — на 9,2 миллиарда долларов.

По графику валютно-обменных операций можно заметить, что с 2015-го по 2018-й белорусы активнее сдавали, чем покупали валюту. При этом в 2015 году разница купли-продажи составила всего 129 миллионов долларов: 7,29 миллиарда было сдано в обменные пункты, 7,2 миллиарда — куплено. Активный скачок произошел в 2016 году, когда население продало валюты на 7,6 миллиарда долларов, а приобрело 5,7 миллиарда. Разница составила более 1,9 миллиарда долларов. В 2017 году разница по сдаче уменьшилась до 1,8 миллиарда: белорусы обменяли 8,3 миллиарда долларов в эквиваленте, а купили 6,5 миллиарда.

В 2018 году население сдало на 1,1 миллиарда больше, чем купило: продажи составили 9,1 миллиарда долларов, покупка — 8 миллиардов.

Достаточно активным на валютно-обменные операции в Беларуси выдался 2014 год: население купило почти 11 миллиардов долларов, продав 9,6 миллиарда. Таким образом, чистая покупка за 2014 год составила 1,4 миллиарда долларов США.

Сравнив данные по годам, мы рассчитали, сколько валюты ежедневно покупали жители Беларуси. Так как цифры по обмену валют приводятся вне зависимости от метода (наличный или безналичный обмен), в расчет попали все дни года и только обменные операции населения, благодаря которым и было выведено среднее значение.

Согласно полученным данным, в прошлом году белорусы ежедневно покупали по 27,9 миллиона долларов, что превышает показатели прошлых пяти лет и в очередной раз показывает несостоятельность белорусской системы, а также скептицизм населения касательно экономического курса страны.

ВАЛЮТУ — ЗАПРЕТИТЬ!

Имея такие объемы покупки иностранной валюты населением, становится понятным принятый перед президентскими выборами закон о возможности введения Нацбанком Беларуси валютных ограничений сроком до года, который вступит в силу 9 июля 2021 года. Закон объясняется возможными угрозами для экономической безопасности страны, а ограничения могут включать в себя не только лимиты на валютно-обменные, но и на любые валютные операции в целом. Логику понять можно: за 2021 год Беларуси необходимо выплатить около четырех миллиардов долларов долгов в иностранной валюте, а не в «зайчиках». И вариантов здесь немного: либо трясти валюту с предприятий, у которых дела и так идут неважно (подробнее в материале о белорусских заводах), либо пытаться достать все деньги из запасов.

Насколько эта мера будет полезна белорусской экономике — вопрос спорный, но к чему она точно сможет привести, так это к возрождению «валютчиков» и черного рынка обмена валют, а курс взлетит без возможности его регуляции со стороны госорганов. Главными пострадавшими здесь станут ИП и мелкие бизнесы, которые не только потеряют возможность покупать товары у поставщиков за валюту, но и будут вынуждены поднимать цены на продукцию и услуги. Потери этой отрасли быстро скажутся на доходах и бытовой жизни населения, что, в свою очередь, лишь ускорит коллапс экономики Беларуси, которая и так дышит из последних сил.

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