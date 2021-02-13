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Минск перенес подписание соглашения о перевалке нефтепродуктов в портах России

  • 13.02.2021, 9:56
Минск перенес подписание соглашения о перевалке нефтепродуктов в портах России
Иллюстрационное фото

Назначена новая дата.

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси готово к подписанию с Россией соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах, но из-за процедурных вопросов это будет возможно сделать после 15 февраля. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Минтранса Беларуси Анна Куриленок.

— Еще завершаются внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов, поэтому предполагаемая встреча будет перенесена, — сказала Куриленок.

Ранее пресс-служба Минтранса России сообщила, что министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко подпишут 15 февраля соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в портах РФ.

Проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах в Балтийском море в 2021—2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло. Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.

Беларусь жертвует доходом ради переориентации поставок нефтепродуктов на российские порты

В августе 2020 года после введения санкций со стороны балтийских государств на фоне протестов в Беларуси Лукашенко пригрозил перебросить белорусские грузы в порты РФ. Минск и Москва в течение четырех месяцев обсуждали условия возвращения белорусских нефтепродуктов в российскую гавань. Итогом этих обсуждений стал проект межправительственного соглашения о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские порты. 25 января российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым поручил Министерству транспорта РФ провести переговоры и подписать с Беларусью данный документ.

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