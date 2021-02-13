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Один из богатейших блогеров России высмеял бред Лукашенко о кнопочных телефонах

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  • 13.02.2021, 10:18
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Один из богатейших блогеров России высмеял бред Лукашенко о кнопочных телефонах

У Таракана обострилась паранойя.

Один из богатейших блогеров России Валентин Петухов, известный как Wylsacom, в эфире радиостанции «Говорит Москва» оценил советы Александра Лукашенко, который порекомендовал переходить на кнопочные телефоны, чтобы избежать слежки, сообщает lenta.ru.

По словам Петухова, существует множество способов следить за человеком: к примеру, по вышкам сотовой связи. При этом жертвами слежки могут быть не только пользователи смартфонов. «К сожалению, отказ от смартфонов в современном мире никак не помешает людям при определенной подготовке за вами следить», — объяснил блогер.

Представление же о том, что американские спецслужбы имеют доступ к данным владельцев современных телефонов, он назвал паранойей. «Высказывание первого лица государства звучит немного странно, все-таки он должен быть осведомлен, как работает эта инфраструктура», — заключил Петухов.

Ранее Лукашенко заявил, что американская разведка ведет за гражданами активную слежку через смартфоны, и призвал всех «умных людей» переходить на кнопочные телефоны, чтобы американцы не могли получить информацию об их перемещениях и действиях в сети.

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